Průzkum: Čtyři z deseti Čechů tají partnerovi část příjmů, dávají si peníze stranou i pro případ rozchodu

Jak financujete chod své domácnosti? A máte přehled o příjmech vašeho partnera? Liší se vaše finanční „tajnůstkaření“ od většiny populace? Možná ne. Protože 4 z deseti Čechů skrývají před svým partnerem nebo partnerkou peníze. Vyplývá to z průzkumu Equa bank. Spoří si na zvláštním účtu nebo nepřiznávají výši svého příjmu. Praha 10:53 22. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtyři z deseti Čechů tají partnerovi část příjmů. (Ilustrační snímek) | Foto: Adriana Velasquez | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Je jedno, zda jde o manžele nebo nesezdané partnery. Podstatná část lidí si ráda uchovává finanční nezávislost a pocit soukromí při nakládání s penězi.

„Nejčastějším důvodem pro tyto tajné úspory je fakt, že chtějí překvapit svého partnera nějakým dárkem. Takto chce překvapit partnera zhruba 23 % Čechů. A zhruba 8 % si spoří, aby nemuseli přiznávat, kolik stojí jejich nákupy. Pět procent spoří tajně proto, aby byli připraveni, kdyby se jejich vztah rozpadl,“ popsala Radiožurnálu důvody, které respondenti v průzkumu uváděli Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí Equa bank.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čtyři z deseti Čechů skrývají před svým partnerem peníze. Tají výši příjmů i úspor.

A čtyři procenta respondentů tají své peníze proto, že zatím svého partnera dostatečně neznají. Ve dvou nezávislých průzkumech odpovídalo celkem 400 lidí. Výsledky vyšly v podstatě totožné.

Zajímavostí je, že například s myšlenkou, že v dlouhodobém vztahu je důležitá otevřenost ohledně financí, souhlasí 70 procent respondentů. Názor a skutečná praxe se tedy často liší.

Zároveň tři z deseti odpovídajících přiznali, že doma neprozrazují přesnou výši svých příjmů. Finanční poradce ze společnosti Fincentrum David Bureš je po mnoha letech praxe hodně skeptický k altruistickým prohlášením respondentů, že ukrývají peníze proto, aby svého partnera překvapili dárkem.

„Pokud se mi klient rozpovídá a já vidím do vnitřních myšlenek, tak už rozděluji to, co klient říká oficiálně a to, co je skutečnost. A tohle je přesně ta situace, co říká klient oficiálně, když se ho někdo zeptá na první schůzce,“ říká Radiožurnálu Bureš.

Podle průzkumu Equa bank má jen třetina respondentů peníze v domácnosti na společném účtu. Čtvrtina dotazovaných volí kompromis a mají jak jeden společný účet, tak zároveň i oddělené účty.

Zajímavé je, že tajnosti ve financích v domácnosti se týkají i dětí. Podle průzkumu totiž každý druhý odpovídající přiznal, že dává dětem peníze tak, aby o tom partner nevěděl. Třetina respondentů to dokonce dělá pravidelně.