Necelá pětina Čechů má před svým protějškem finanční tajemství. Je i méně společných účtů

Tajemství týkající se peněz má před partnerem nebo partnerkou 18 procent Čechů. Častěji jsou to muži než ženy, nejvíce ve věku 35 až 44 let se základním nebo středoškolským vzděláním a z menších obcí od 1000 do 1900 obyvatel. Vyplývá to z průzkumu, který agentura NMS Market Research uskutečnila pro Raiffeisenbank mezi více než tisícovkou respondentů.

