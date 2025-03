První úsek rychlodráhy mezi Brnem a Přerovem zhotoví tři firmy. Dostavět mají v roce 2028

Modernizaci první části železniční trati z Brna do Přerova, úseku mezi Nezamyslicemi a Kojetínem, provedou firmy Strabag Rail, Eurovia CZ a Porr. Podaly nejlepší nabídku ve výši 6,69 miliardy korun. Stavba by měla začít letos v květnu, dokončení se plánuje koncem roku 2028. Na přibližně desetikilometrovém úseku přibude druhá kolej, vlaky tu zrychlí ze 100 na 200 kilometrů v hodině. ČTK a Radiožurnálu to řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Praha/Přerov 9:43 7. března 2025