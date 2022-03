Ředitel Svazu pekařů a cukrářů varuje před vysokými cenami pšenice. Vláda omezení vývozu odmítá

Česká republika by měla omezit vývoz pšenice. Po vládě tento krok požaduje Svaz pekařů a cukrářů. Cena obilniny totiž prudce roste kvůli válce na Ukrajině. Pšenice se podle výkoného ředitele svazu Bohumila Hlavatého nyní prodává za rekordních 10 500 až 11 500 korun za tunu. Loni na jaře to bylo zhruba o polovinu méně. Běžný chléb by tak letos mohl podle svazu stát i 60 korun. Praha 13:35 23. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nechceme zakázat celou produkci, ale stát by měl mít přehled a měl by regulovat a mít pod kontrolou vývozy,“ říká Hlavatý (Ilustrační foto) | Foto: Hans Hillewaert | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0

Máte už od státu informace, že by mohlo k omezení vývozu pšenice dojít?

Ministerstvo zemědělství neplánuje k jakýmkoliv represivním opatřením přistoupit. My jsme s ministerstvem ve spojení přes Potravinářskou komoru. V tuto chvíli žádáme o slyšení na zemědělském výboru Poslanecké sněmovny, které snad proběhne v úterý. Žádný pozitivní výstup dosud nemáme.

Egypt zafixoval ceny chleba. Válka na Ukrajině zdražuje potraviny i v Súdánu, kde hrozí hlad Číst článek

Zřejmě se musí dbát i na to, aby případná opatření byla v souladu s hospodářskými pravidly Evropské unie. Do jaké míry by se měl a mohl podle vás vývoz omezit?

Nehovoříme o úplném zákazu vývozu, protože Česká republika je velký producent pšenice. Nejenže je soběstačná, dokonce má nadprodukci, takže patří mezi exportéry pšenice. My nechceme zakázat celou produkci, ale stát by měl mít přehled a měl by regulovat vývozy. Pokud by vývozy převyšovaly dostatek pšenice pro Česko, tak by měl nějakým způsobem zasáhnout. Vyzýváme ministerstvo zemědělství ke kontrolám vývozu, případně schvalování jednotlivých vývozů.

Dodávky obilí a hnojiv z Ruska a Ukrajiny jsou v ohrožení, dopady pocítí hlavně rozvojové státy Číst článek

Jaký vliv by případné opatření mělo na vysoké ceny? Došlo by k poklesu?

My předpokládáme, že k poklesu by došlo, minimálně by nedošlo k dalšímu nárůstu. Sice teď máme pšenice dostatek, ale obchodníci pšenici neprodávají a stále čekají na to, kam se cena vyšplhá. Navíc jsme v situaci, kdy po Česku už v těchto dnech jezdí obchodníci zejména z Blízkého východu a severní Afriky, kteří jsou odříznuti od přísunu pšenice z Ukrajiny. Snaží se ji skoupit kdekoliv v rámci Evropy. Okolní země, Polsko, Rumunsko nebo Bulharsko určitá omezení ve vývozu pšenice zvažují, Maďarsko už k tomu přistoupilo. Česko může zůstat jediným ostrůvkem volně dostupné pšenice pro tyto obchodníky.

Jak by podle vašeho názoru měla případná opatření vypadat?

Přiznám se, že my úplně netušíme, jakým způsobem by chtělo ministerstvo zemědělství zasáhnout. Naše představa byla taková, že jakýkoliv vývoz pšenice z Česka by podléhal schválení ministerstva zemědělství.