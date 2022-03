K omezení vývozu pšenice nedojde, uvedlo ministerstvo. Svaz pekařů ale varuje před nárůstem cen

Kvůli válce na Ukrajině stoupají ceny pšenice. Ministerstvo zemědělství ale neuvažuje o jakýchkoli restrikcích exportu obilovin. Dostalo se tak do rozporu se Svazem pekařů a cukrářů, který varuje před vysokými cenami a nedostatkem pšenice v budoucnu. Praha 15:20 23. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Česko je ve výrobě pšenice plně soběstačné. Dokonce máme v obilovinách velkou nadprodukci,“ uvedl Bílý (Ilustrační foto) | Foto: Meric Tuna | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý ve středu uvedl, že k jakýmkoliv restrikcím exportu pšenice mohlo dojít pouze v celoevropské rovině. „V tuto chvíli žádná omezení neplánujeme. Bylo to i předmětem jednání v Bruselu,“ potvrdil pro server iROZHLAS.cz Bílý.

Jinak ale situaci vidí ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý. Podle něj jsou ceny pšenice asi o polovinu vyšší než loni na jaře. „Okolní země, Polsko, Rumunsko nebo Bulharsko, určitá omezení ve vývozu pšenice zvažují, Maďarsko už tomu přistoupilo,“ uvedl pro Radiožurnál Hlavatý. Bílý s ním nesouhlasí.

Porušení evropského práva

„V Maďarsku to sice sledují, ale nemyslím si, že by omezili vývoz. V tom případě by zasáhla Evropská komise,“ řekl Bílý. Uvedl, že není třeba se obávat nedostatku nebo vysokých cen pšenice. „Česko je plně soběstačné. Dokonce máme v obilovinách velkou nadprodukci,“ vysvětlil Bílý.

Hlavatý varoval před alarmujícím nedostatkem obilí ve státech severní Afriky a na Blízkém východě. Kvůli válce na Ukrajině nemohou obchodníci z těchto regionů skupovat obilí z Ukrajiny a Ruska a budou hledat právě v Evropě. Bílý se k těmto informacím odmítl vyjádřit.

Pokud by Česko omezilo vývoz jakékoli komodity, šlo by o porušení evropského práva. V reakci na diskusi ohledně vývozu pšenice to na středečním zasedání sněmovního evropského výboru řekl podle ČTK náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti Štěpán Černý.