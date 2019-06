Pozor, kde si půjčujete, varoval Člověk v tísni. Sestavil velké srovnání úvěrových společností

Ve srovnání malých půjček dopadla nejlépe úvěrová společnost Kamali. A na opačném konci žebříčku se umístila Viva Credit. Vyplývá to z analýzy, kterou ve středu představila nezisková organizace Člověk v tísni. Podle ní by si lidé měli dávat pozor na to, kde si půjčují. Za měsíční půjčku ve výši deset tisíc korun mohou zaplatit několik stokorun, ale i přes čtyři tisíce. Ještě větší rozdíly prý klienty čekají, pokud nebudou moct splácet.

Praha 14:17 19. června 2019