Češi si letos půjčují na vánoční dárky méně. Přesto se někteří zadluží jedním kliknutím, varují experti

Na Vánoce si plánují půjčit tři procenta Čechů. 21 procent Čechů bude kvůli pandemii covid-19 kupovat méně dárků než loni, ukazuje průzkum agentury IPSOS. Před vánočními půjčkami každoročně odborníci varují. „Pokud jde o půjčování si na Vánoce, tak asi typicky půjde o chtění, což není nikdy dobrý důvod pro to, aby se člověk dostal do minusu,“ poznamenala gestorka finančního vzdělávání České bankovní asociace (ČBA) Helena Brychtová. Praha 7:30 17. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční dárky pod stromečkem. Někteří Češi se kvůli nim zadlužují. | Foto: Andrew Neel | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Oproti minulému roku, kdy se k vánoční půjčce plánovalo uchýlit více než osm procent Čechů, představuje letošní číslo pokles o pět procent. „Výsledky průzkumu také ukazují, že na Vánoce si nikdy nepůjčilo více než 94 procent dotázaných a že přes dvě procenta Čechů si na Vánoce bude letos půjčovat poprvé,“ zjistil také průzkum, který agentuře IPSOS zadal nebankovní poskytovatel úvěrů Zonky.

Průzkumu IPSOS pro Zonky se zúčastnilo celkem 826 respondentů ve věku 18 – 65 let. | Foto: ISOS pro Zonky

Klesající zájem o půjčky na vánoční dárky zaznamenala v souvislosti s nejistou situací kolem koronaviru i společnost Home Credit. „Celkově si v současné předvánoční době lidé půjčují méně ve srovnání s loňským rokem. To je ovlivněno jak samotnou pandemií, lidé jsou více obezřetní ke svým financím, ale samozřejmě také tím, že byly uzavřené kamenné prodejny,“ vysvětlil dopady pandemie na půjčky generální ředitel Home Creditu Luděk Jírů.

Podle mluvčího České spořitelny Filipa Hrubého vypadá typická předvánoční půjčka tak, že klient získá od nebankovní společnosti nebo přímo u prodejce částku ve výši nižších desítek tisíc korun.

„Rizikovým aspektem půjček, které si Češi berou před Vánoci přímo u prodejců, je jejich impulzivnost. Zatímco bankovní půjčku si klienti více promýšlejí, při předvánočních nákupech se lidé často zadluží jedním klikem,“ popsal Hrubý. S tím souhlasí i jeden z autorů Indexu odpovědného úvěrování Člověka v tísni David Borges. „Stačí jen pár ťuknutí do mobilu a dluh je na světě.“

„Dělat někomu radost za cenu toho, že se budu řadu měsíců trápit se splátkami, nedává smysl nikdy,“ uvedl Borges. Dodal, že v době, kdy hrozí růst nezaměstnanosti, je to ale ještě horší nápad.

Růst vkladů domácností

Jestli se v něčem za současné situace změnilo chování spotřebitelů, je to podle hlavního poradce České bankovní asociace (ČBA) Vladimíra Staňury růst vkladů po celou dobu koronaviru. Od začátku roku do konce října vzrostly vklady domácností o 256 miliard korun, podle statistik ČBA tedy skoro o 10 procent.

„Lidé se v souvislosti s pandemií snaží zabezpečit na horší časy, a to mimo jiné i většími úsporami,“ řekl Staňura a doplnil, že občané budou o letošních Vánocích zřejmě s půjčováním obezřetnější.

Na problematičnost předvánočních půjček v kampani Nepůjčujte si na Vánoce upozorňuje i Zonky. „Půjčka by měla vždy dávat smysl,“ upozornil šéf marketingu a produktu Zonky Jakub Strýček.

Pokud si spotřebitelé přesto půjčí a dostanou se se splácením do potíží, doporučuje gestorka finančního vzdělávání Helena Brychtová, aby hlavně nedělali „mrtvého brouka“. Jakmile se lidé do finančních problémů dostanou a cítí, že své dluhy nejsou schopni splácet, je v první řadě nutné tuto skutečnost oznámit věřiteli nebo věřitelům a začít s nimi komunikovat.

„Můžeme tak předejít řadě nepříjemností. Pokud máme pocit, že finanční problémy jsou již nad naše síly, doporučujeme se co nejdříve obrátit na odborníky z Poradny při finanční tísni, kteří pomohou řešit situaci zdarma,“ popsala možné řešení Brychtová.

Možností, jak zvládnout Vánoce i s nižším rozpočtem a bez půjček, je přitom podle Borgese několik. „Lidé se mohou domluvit na cenovém limitu, za který si budou vzájemně dárky pořizovat. Tím bude jasně řečeno, kolik se za dárky utratí a nikdo nebude čekat luxusní zboží,“ doporučil Borges.

Lze se také domluvit a dát rodičům či dětem jeden dárek. Nebo se na dárky společně složit, kdy každý přispěje podle svých možností. Užitečné mohou být i dárkové poukázky, k nimž si obdarovaný může doplatit částku dle vlastní potřeby a pořídí si skutečně to, co se mu líbí. „Radost může udělat i drobnost jako dobrá káva, láhev vína nebo kvalitní čokoláda. Zkrátka, důležitá není cenovka, ale to, že druhému uděláme radost,“ poradil Borges.