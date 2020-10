Půjčovny šatů zaznamenaly kvůli koronaviru výrazný pokles poptávky. Nevěsty odkládají výběr na příští rok

Půjčovny plesových a svatebních šatů hlásí výrazný propad zájmu zákazníků. Kvůli vládním opatřením ruší pořadatelé večírky i maturitní plesy. Lidé si tak obleky ani společenské oděvy nepůjčují. Některé nevěsty začnou šaty vybírat až po Novém roce. Čas, kdy nechodí zákazníci, tak v půjčovnách věnují úklidu, přešívání a opravám. Valašské Meziříčí 8:29 12. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Půjčovny plesových a svatebních šatů hlásí výrazný propad zájmu zákazníků (ilustrační foto) | Foto: StockSnap | Zdroj: Fotobanka Pixabay

V salonu svatebních a společenských šatů ve Valašském Meziříčí švadlena dokončuje přes tři metry dlouhý závoj. Některá z nevěst si ho ale nasadí ve svůj svatební den možná až příští rok.

Do studia právě vstoupila nevěsta Lucie. Zatímco většina nevěst podle majitelky salonu Kateřiny Berg odkládá svatbu i výběr šatů na příští rok, Lucie se chce kvůli svému těhotenství vdát ještě do Vánoc. Hned se třemi druhy šatů tak odchází do převlékací kabiny.

„Určitě to má své výhody, protože jsem tedy jediná nevěsta a můžu si vybrat z velkého množství svatebních šatů,“ říká Lucie pro Český rozhlas Zlín.

S výběrem šatů jí pomáhá majitelka salonu. Pokles obratu u svatebních šatů odhaduje na 60 procent. Poptávka nevěst v těchto dnech zcela ustala. „Teď se opět situace hodně omezuje. V tuto chvíli se nevěsty bojí – bojí se, co přijde,“ vysvětluje Berg.

Nevěsty budou podle ní shánět šaty spíše až po Novém roce a krátce před svatbou, aby měly jistotu, že se uskuteční v termínu.

„Jsou zvyklé rezervovat si šaty hodně dopředu, takže ty už se pomaličku objednávají na příští rok,“ uvádí s tím, že ty, které jsou ochotné se vdávat třeba jen v omezeném kruhu rodiny, mají nyní rozhodně větší možnost z čeho vybírat.

Klesl zájem také o společenské šaty. Ty do salonu v posledních dnech nikdo zkoušet nepřišel. „Teď je doba maturitních plesů a tanečních, a to je všechno velice omezeno. Nikdo nerezervuje. Myslím si, že se lidé opravdu hodně bojí, co bude. Opravdu jich chodí méně. Nevěsty, studenti, teď bylo z jara na podzim přeloženo dokonce nějaké svaté přijímání. Je to zhruba o 60 procent méně,“ říká Berg.

„Snažíme se reagovat, šít si i svoje vlastní věci. Jestli to chcete konkrétně, tak máme svoje závoje nebo třeba podvazky,“ dodává majitelka salonu s tím, že omezení salonu ji umožňuje nahlédnout do zahraničních katalogů a vybírat ty nejlepší společenské a svatební šaty na příští sezonu.