Každoroční ekonomické fórum v Petrohradu trpí nedostatkem západních zástupců. V předchozích letech prezident Vladimir Putin konferencí představoval Rusko jako magnet pro západní firmy. Ovšem ruská invaze na Ukrajinu odráží novou realitu a proměnila se na akci bez účasti podnikatelů a osobností ze Západu. I ruští spojenci posílají své níže postavené zástupce, píše list The New York Times. Praha/Petrohrad 14:45 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin, prezident Ruské federace | Zdroj: Profimedia

„Hlavním cílem fóra je ukázat Putinovi, že ekonomika nestagnuje a že všichni podnikají jako obvykle,“ řekla Financial Times Alexandra Prokopenko, analytička z Carnegie Russia Eurasia Center v Berlíně.

Mezi hlavní účastníky konference patří indonéský prezident Prabowo Subianto, čínský první vicepremiér Ting Süe-siang, a také delegace Afghánistánu, konkrétně Tálibánu. Letošním čestným hostem je Bahrajnské království, podobně jako například v roce 2018 francouzský prezident Emmanuel Macron.

Na konferenci chybělo i mnoho ruských obchodních zástupců. Podle oficiálního programu z 50 nejbohatších osobností jich na této události promluví pouze šest. Naopak Alexej Miller (Gazprom) a Igor Sečin (Rosněfť) a výkonní ředitelé dvou největších státních energetických firem na konferenci přítomni nebudou, píše The Financial Times.

V pavilonech byla místo firmy Coca-Coly k vidění pouze její domácí náhražka, místo Mercedesu zase čínská značka Tank. Globální hudební hvězdy byly nahrazeny ruskými interprety druhé kategorie.

Fóru letos dominovaly státní podniky a prezentace moderní, soběstačné budoucnosti. Hosté mohli navštívit panely na témata od umělé inteligence až po obrněná vozidla. Návštěvníkům byla rovněž představena vize budoucích ruských rychlovlaků a dálnic.

I přes nedávné obnovení americko-ruské komunikace, američtí investoři odmítli na fóru účast. Kirill Dmitrijev, zástupce Kremlu pro jednání s Bílým domem, v rozhovoru pro The New York Times uvedl, že více než 70 amerických zástupců se konference zúčastnilo, ale svou přítomnost veřejně neprezentovali, protože „Biden učinil Rusko děsivým“.

Dmitrijev také uvedl, že skutečné výsledky vyjednávání mezi USA a Ruskem budou evidentní ke konci roku s tím, že nejprve musí nastat pokrok v rusko-ukrajinském konfliktu. Mnoho Rusů očekávalo zrušení alespoň některých sankcí a návrat západních firem dříve, podotýká NYT.

Naději Rusům nedodal ani Maxim Rešetnikov, ruský ministr hospodářství, který ve čtvrtek oznámil, že Rusko je na pokraji recese.

Prezident Putin by měl na fóru vystoupit v pátek. Podle Financial Times, ruská státní televize uvedla, že ruský lídr má přednést velký projev o mezinárodní situaci a o tom, „kdo může za to, co se dnes ve světě děje“.