Americká firma Qualcomm dostala pokutu 997 milionů eur. Platila Applu, ať nenakupuje u konkurence

Evropská komise ve středu udělila americkému výrobci čipů Qualcomm pokutu 997 milionů eur (skoro 25 miliard korun). Je to čtvrtá nejvyšší pokuta udělená jedné firmě. Podle komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové firma platila svému klíčovému zákazníkovi, společnosti Apple, miliardy dolarů za to, aby nenakupoval u konkurence. Podle evropských pravidel o hospodářské soutěži je to nepřípustné. Brusel 13:20 24. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firma Qualcomm | Zdroj: Reuters

„Platby nebyly jen snížením ceny - byly podmíněny tím, že Apple bude ve všech svých iPhonech a iPadech exkluzivně používat čipové sady pro základní pásmo od Qualcomm," vysvětlila komisařka.

Globus dostal rekordní pokutu. Za porušení zákona má zaplatit přes 183 milionů korun Číst článek

Výsledkem podle ní bylo, že konkurenční společnosti nemohly přes pět let na trhu efektivně soutěžit s pozicí Qualcommu, a to bez ohledu na kvalitu vlastních produktů. LTE čipové sady pro základní pásmo umožňují mobilním telefonům a tabletům připojit se k mobilním sítím a slouží k přenosu hlasu i dat.

Dohodu s Apple, který je jeho klíčovým zákazníkem, uzavřel Qualcomm v roce 2011, o dva roky později byla prodloužena až do roku 2016. Podle Vestagerové by v jejím důsledku společnost Apple při přechodu k jinému dodavateli nejen přišla o faktickou slevu, ale také by musela část získaných peněz vrátit.

O spolupráci s Apple, který je významným výrobcem mobilů a tabletů, měl a má přitom velký zájem výrobce čipů Intel, uvedla komisařka. Této společnosti firma Apple začala některé zakázky zadávat až v roce 2016.

Polsko porušuje zákaz kácení pralesa, hrozí mu pokuta z Bruselu: za den těžby 100 tisíc eur Číst článek

„Jinými slovy až ve chvíli, kdy dohoda končila a změna by Apple nestála tolik peněz," poznamenala Vestagerová.

Ukazuje se podle ní, že postup Qualcommu byl rozhodující k uzavření trhu pro konkurenční výrobce. Pro zákazníky to znamenalo menší možnost výběru a nástupu inovací.

„Výše pokuty odráží, jak vážnost, tak dobu porušování pravidel. A má také za cíl do budoucna odradit účastníky trhu od podobných praktik. Nedělejte to," řekla komisařka.

Výrobce čipů dostal pokutu ve výši přesně 997 439 000 eur, což odpovídá 4,9 procenta jeho loňského obratu. Firma podle komise porušovala evropská antimonopolní pravidla pět let, šest měsíců a 23 dní. Komise věc začala vyšetřovat v létě 2015, v prosinci téhož roku výrobci čipů oznámila, že podle jejího názoru skutečně pravidla porušuje.