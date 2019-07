Tvrdý brexit? ‚Dopady na českou ekonomiku by byly dramatické,‘ varuje viceprezident svazu průmyslu

Británie má nového premiéra. Boris Johnson by měl dotáhnout odchod Velké Británie z Evropské unie. Přiblížila se jeho nástupem možnost takzvaného tvrdého brexitu? Jak zdůrazňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, něco takového by mohlo mít pro českou ekonomiku dramatické následky. „Konec světa nenastane, dopady tvrdého brexitu ale budou dramatické,“ shrnuje ve vysílání Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 10:15 25. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nejistota kolem brexitu, politika Evropské unie s ohledem na klimatickou krizi, zprávy o zpomalování českého průmyslu nebo možnost obchodních válek mezi USA a EU. To jsou témata, kterých se tuzemský průmysl podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara v současnosti nejvíc obává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor (nejen) o důsledcích brexitu

„Představa, že Donald Trump splní, čím hrozí, tedy že zavede 25% cla na dovoz evropských automobilů do Spojených států, by byla pro českou ekonomiku velmi špatná zpráva,“ varuje.

Tvrdé dopady tvrdého brexitu

Vrásky ovšem českým podnikatelům dělá i možnost tzv. tvrdého brexitu, který by mimo jiné znamenal odstoupení Británie od jednotného evropského trhu. Náklady pro český průmysl by se prý mohly pohybovat až v řádu miliard korun.

„Velká Británie je pro český export pátým největším odbytištěm. Včetně reexportu se dostáváme k 350 miliardám korun,“ počítá Radek Špicar. „Například český automobilový průmysl vyváží do Velké Británie za asi 60 miliard korun.“

Přestože by tvrdý brexit obchod mezi Českem a Británií nezablokoval, výrazně by ho zkomplikoval. „Nejvíc se bojíme vstupu do režimu Světové obchodní organizace. Velká Británie by se pro nás téměř ze dne na den stala zemí v pozici Spojených států,“ upozorňuje Radek Špicar. „Vzájemně by na sebe bylo možné uvalit cla, další věc jsou třeba certifikace – v Evropě by nebylo možné certifikovat léky pro Velkou Británii a naopak.“

Bilaterální smlouvy situaci neřeší

V případě tvrdého brexitu by Česko zřejmě přistoupilo k uzavření bilaterálních smluv s Velkou Británií. „Uzavření takových smluv ovšem netrvá týdny ani měsíce,“ říká Radek Špicar s tím, že právě mezidobí od brexitu do uzavření smluv by bylo obdobím největších ztrát. „Konec světa nenastane, dopady tvrdého brexitu ale budou dramatické,“ shrnuje.

Jde o extrémní obavy, nebo o reálné předpovědi? A jak dopadne intenzivnější evropské úsilí o zmírnění klimatické krize na Českou republiku? Poslechněte si celý rozhovor.