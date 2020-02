Kdo podniká v Česku, ten je připravený na všechno a nerozhodí ho ani brexit, říká Radek Špicar

Británie oficiálně odešla z Unie. Byly obavy z brexitu zbytečné, jak tvrdí euroskeptici? Klid je tady jen proto, že začalo platit 11měsíční přechodné období, které umožní dojednat nová pravidla, říká v Interview Plus Radek Špicar ze Svazu průmyslu a obchodu. Britský ministr zahraničí Dominic Raab už řekl, že kdyby se země měla i nadále řídit unijními pravidly, pak by brexit postrádal smysl. interview plus Praha/Londýn 16:54 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Špicar | Foto: Šárka Ševčíková | Zdroj: Český rozhlas

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je teď velmi těžké odhadovat, jak vyjednávání dopadnou. „Budou historicky unikátní v tom, že jde o jednání mezi dvěma celky, které spolu měly volný obchod... Dojednávat ale budou dohodu spočívající ve stanovování překážek,“ podotýká v Interview Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

„Je mi hrozně líto, že Velká Británie odešla. Ale lepší hrůzný konec než hrůza bez konce,“ řekl Špicar.

Britský premiér Boris Johnson by měl v pondělí představit svou vizi, jak si představuje budoucí vztahy s Unií. Na základě neoficiálních informací se podle Špicara dá očekávat, že bude velmi radikální.

„Pravděpodobně odmítnou volný pohyb osob, celní unii, jurisdikci Soudního dvora Evropské unie a unijní regulatorní standardy. To vylučuje norský nebo švýcarský model (vzájemné dohody),“ vysvětluje.

Spíše se bude jednat o dohodu o volném obchodu, podobnou té, kterou Unie uzavřela s Kanadou (CETA). „Pro nás exportéry ale bude problém, že Británie opustí jednotné standardy, které by už za několik let mohly například u automobilů vypadat úplně jinak,“ uvádí s tím, že bez dohody by přišly na řadu cla, tedy „naše noční můra.“

„I když Velká Británie není na Evropské unii tak závislá jako my – na ostrov vyvážíme 85 % našeho exportu, tak by to byla pro nás katastrofa – stále je to 50 %. Britové jsou závislí na nás a my na nich.“ Radek Špicar

Výhody za vysokou cenu

Špicar připouští, že brexit může Britům v některých oblastech přinést výhody. Snížení ekologických nebo veterinárních standardů může zlevnit některé výrobky. Mimo Unii také mohou flexibilněji vyjednávat obchodní dohody se třetími zeměmi.

Zdůrazňuje ale, že oproti celé Unii budou mít Britové mnohem menší vyjednávací váhu. Nemůže jim ovšem pomoci třeba americký prezident Donald Trump, který Unii nemá rád a podporoval brexit?

„Určitě. Na byznysu miluji, že ve finále to skončí na číslech a ve velmi racionálním prostředí. Politika je ale mnohem méně racionální a taky politická hlediska mohou převážit. Dokážu si představit podepsání ambiciózní dohody o volném obchodu, která bude výhodná pro obě strany,“ reaguje Špicar.

Zároveň je prý otázkou, co je vlastně výhodné: „Chcete, aby Unie dovážela zboží mimo naše standardy veterinární péče? Třeba hovězí maso s antibiotiky a růstovými hormony? My to nechceme. Britové jsou Anglosasové, ti možná na zdravou stravu dbát nebudou a dohoda bude podepsána rychleji,“ doplňuje.

A co Špicar radí českým podnikatelům? Jak se mají připravit na věci příští? „Čeští podnikatelé už připraveni jsou. Když podnikáte v Česku, tak musíte být připraven na všechno. To vás nerozhodí ani brexit,“ uzavírá.

Proč nedošlo na apokalyptické vize? Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby.