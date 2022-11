Ministerstvo plánovalo pomáhat jen mrtvolám. Některým odvětvím hrozí zánik, varuje Rafaj

Na české firmy dopadá růst cen energií drtivou silou a podle jejich představitelů je jen otázkou krátkého času, než se to plně projeví. Podnikatelské svazy naléhají na vládu, aby začala mnohem rychleji a účinněji pomáhat. „Situace je vážná a skutečně stále nemáme žádné řešení pro střední a velké podniky,“ upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, podle kterého by ministerstva měla zmapovat potenciální důsledky. Praha 20:04 9. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Máme určité indicie, kolik zhruba TWh je ještě potřeba zasmluvnit. Ale nikdo nezná ten přesný údaj. Počátkem září jsme udělali průzkum mezi členskými firmami, sto firem napříč segmenty. A 80 procent z nich nevědělo, zda bude mít dostatek energie pro příští rok, jestli ji vůbec získají a za jakou cenu,“ varuje.

Zatímco některé firmy mohou mít elektřinu nakoupenou dopředu, jiné ji dnes nakupují za osminásobek ceny, pokud ji vůbec dokáží na trhu sehnat. Mohou se tak dostat do problémů, i když jejich spotřeba není nijak vysoká.

S velkými problémy se tak potýká zejména energeticky náročný průmysl, například sklárny, pro které už růst cen z 50 na 200 eur za MWh znamenal zásadní problémy. „Dnes říkají, že pokud nebude do konce roku zaveden kurzarbeit, budou muset začít propouštět,“ uvádí s tím, že v podobně vážné situaci jsou i slévárny a další segmenty.



U nich prý hrozí, že z české ekonomiky vymizí. Je to reálné riziko. „Čtení trhu na základě zprůměrovaných statistik je velkým nebezpečím,“ zdůrazňuje.

„Nejlepší řešení je plošné evropské řešení. Bohužel, stále na něj čekáme.“ Jan Rafaj

Zásadní je podle Rafaje prosadit odstřižení cenotvorby elektrické energie od ceny plynu a dále zastropovat ceny elektřiny, a to pro firmy, které splní kritéria, například že se dostaly do problému kvůli vysokému podílu energií. Takové řešení by nemělo tak zásadní dopady pro státní rozpočet a nemuselo by být v rozporu s unijními pravidly.



„Nejlepší řešení je plošné evropské řešení. Bohužel, stále na něj čekáme. Trošku naděje nám dal ten pražský summit, který se odehrál před měsícem, bohužel od té doby ten posun, alespoň pro nás, průmyslové firmy, tak viditelný není,“ dodává.

Pomoc pro mrtvoly

Svazu průmyslu a dopravy prý jde o rovné podmínky pro české firmy na evropském trhu. „My si ten problém často vytváříme sami. Na jedné straně se tváříme, že tady chceme volný trh, na straně druhé ale Evropská unie běžně řeší problémy regulací nebo s dotacemi,“ podotýká.

„Pokud by Německo bylo na 77 eurech a naše firmy by platily 300 až 400 eur za MWh, tak budou znevýhodněné i do budoucna.“ Jan Rafaj

Jednotlivé členské státy Evropské unie podle Rafaje přicházejí s vlastními opatřeními na pomoc svým firmám, čímž se vytvářejí nerovné podmínky soutěže. Pro firmy by prý byla únosná cena okolo 200 eur za MWh, zastropování cen pro střední a velké firmy ovšem neplatí. Pro ty, kdo nakupují za spotové ceny, se cena pohybuje mezi 300 až 500 eury za MWh.

„Například pokud by Německo bylo na 77 eurech, jak vyplývá z doporučení vládní pracovní komise, a naše firmy by platily 300 až 400 eur za MWh, tak budou znevýhodněné nejen teď, ale i s výhledem na budoucí transformaci. Budou splácet dluhy, zatímco jejich německý konkurent bude růst daleko rychleji. To jsme viděli už v letech 2008 a 2009,“ srovnává.



Velké podniky mohou od listopadu žádat o pomoc v rámci dočasného krizového rámce, který vyhlašuje ministerstvo průmyslu a obchodu: „Vedli jsme kolem toho debaty, protože to mělo být nastaveno velmi přísně, aby o pomoc mohly žádat z našeho pohledu už mrtvoly, tedy firmy prokazatelně ve velké šlamastyce. Tomu chceme předcházet,“ uzavírá s tím, že podmínky se zmírnily.

