Nesmírné množství chyb, říká expert o Atlasu cen. Firmě kvůli zveřejnění cen nemovitostí hrozí pokuta

U desetitisíců nemovitostí zveřejnila společnost Nexter Company na své on-line mapě Atlascen.cz ceny, za které se během loňského roku prodaly. Podle katastrálního úřadu jí hrozí statisícová pokuta. S daty se ale na trhu obchoduje celé desetiletí. Ročně je u úřadu nakoupí 19 tisíc společností. Atlas cen je ale podle odborníků zavádějící. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl expert na trh bydlení a provozovatel portálu cenovamapa.org Milan Roček. Rozhovor Praha 8:43 25. února 2020

Jak se za poslední roky změnil trh s daty o realitním trhu?

V těch posledních pěti letech došlo k tomu, že celá řada firem začala vydávat různá data a různé interpretace dat o cenách nemovitostí a vydávala je jako fakta. Když jsme si v průběhu minulých let snažili tato data porovnávat, byly to často naprosto rozdílné informace vycházející z rozdílných dat. Některé z nabídek, některé z transakcí, některé z úzkého výběru, některé z celé republiky atd. A vlastně z toho potom vzniká na trhu hrozně velký zmatek.

Existují na trhu tedy přímo nějaké konkrétní předpisy, jak s těmi daty nakládat?

Jsou definována katastrálním zákonem a prováděcí vyhláškou. Ta pravidla neumožňují nikomu nic jiného, než že ta data, která koupíte z katastru, použijete pro své vlastní účely. Vy si nad nich můžete udělat svůj vlastní produkt, analýzy a ty analýzy prodávat, ale nemůžete udělat to, že ta data vezmete a tak jak jsou, je prodáte nebo dáte někomu jinému. To prostě nejde, tam je to striktně dané.

A jak je to s nákupy těchto dat u katastru?

Katastr eviduje všechny informace o cenách, ale způsobů, jakým je můžete z katastru nakoupit, je několik a jsou za různou cenu.

Nexter Company podle sdělení katastrálního úřadu nakoupilo pouze informaci o ceně. Stačí to?

Jestliže budete chtít koupit data v malém, jednoduchém formátu, tak z nich nemůžete nikdy poskládat komplexní informaci.

Našli jste v této konkrétní mapě chyby?

Samozřejmě když se v posledních dnech rozběhla tato kauza, tak jsme si tu mapu prošli a zjistili jsme, že je tam nesmírně velké množství chyb.

Například?

My každé čtvrtletí aktualizujeme datovou základnu, nakupujeme nová data z katastru a čistíme je od potenciálních chyb, které mohou nastat. Dokážeme zjistit, že někdo koupil jen jednu čtvrtinu domu. Stejně tak musíme dát pryč transakci, když si někdo na jednu kupní smlouvu dohromady koupí byt, garáž, kus lesa a pole. To nevyjadřuje cenu bytu, ale souboru nemovitostí. Dáváme ale pryč i data z privatizací, kdy tím prodávajícím je město. Nebo když je to převod z družstevního podílu do osobního vlastnictví a je to zůstatek anuity.

O kolik procent transakcí jde?

Tyto koupě představují zhruba 15 procent transakcí, které na trhu jsou. Ve 30 procentech případů pak jakékoli robotické propojení dat nesouhlasí ani u spoluvlastnických podílů bytů, tím pádem nesouhlasí cena za metr čtvereční. Z toho důvodu nakupujeme i prohlášení vlastníka, tam si přečteme výměru a ručně jí zapíšeme do té databáze. Tohle děláme už čtyři roky a zdaleka nejsme u konce. To byl největší oříšek celé té práce, ale nechtěli jsme mást trh.

Drahý oříšek?

Když něco děláte čtyři roky, tak je to vždycky drahé – minimálně na lidi. Současně musíte koupit listinu, ta stojí 10 korun na stránku, nakupujeme ji z archivu listin katastru nemovitostí.

Společnost Nexter Company za data zaplatila 380 tisíc korun. Na kolik vyjde tato mravenčí práce?

Bavíme se v řádech jednotek milionu. Jestliže budete chtít koupit data v malém, jednoduchém formátu, tak z nich nemůžete nikdy poskládat komplexní informaci.