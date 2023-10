Češi už téměř dva roky chudnou. ‚Nezaměstnanost je nízká, mzdy by měly růst,‘ namítá ekonom Navrátil

Češi chudnou. Nejlépe to odráží pokles reálných mezd, který aktuálně Čersko prožívá a který je nejdelší v historii země. Přitom si Češi v posledních letech zvykli na to, že jim platy každým rokem poměrně slušně rostly. Jenže situace se zásadně změnila a zdražování začalo ukusovat nejen z jejich kupní síly, ale především z ochoty zaměstnavatelů mzdy nadále zvyšovat. Praha 12:54 14. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrné reálné mzdy Čechům klesají už sedm čtvrtletí v řadě (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V loňském roce bylo Česko zemí s nejprudším propadem reálných mezd v rámci všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Průměrné reálné mzdy Čechům klesají už sedm čtvrtletí v řadě, což je nejdelší doba v historii Česka, a pomalu se tak vrací česká kupní síla zpět do minulosti.

Poslechněte si celé Souvislosti Plus. Moderuje Václav Pešička

V reálném srovnání se vrátila na úroveň let 2018 a 2017. To vše v době, kdy tuzemská ekonomika čelí recesi. Ale takové podivné, protože nezaměstnanost je stále rekordně nízká. I proto se říká, že právě uchazeči o práci řídí pracovní trh.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula o uplynulém víkendu představil požadavek růstu mezd při vyjednávání kolektivních smluv v privátní sféře o osm až deset procent.

„Důvodem je 33 procent inflace, která se odehrává od roku 2021. Největší problém české ekonomiky je 16 měsíců po sobě klesající spotřeba, která tvoří HDP z 55 procent,“ řekl šéf odborů.

Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček vidí řešení nastartováním hospodářského růstu. „Doporučení odborů není protiinflační opatření. Musíme si uvědomit, že musí být z čeho takový nárůst udělat. Pokud nebude hospodářský růst, těžko lze mluvit o navyšování platů. Musí být z čeho přidávat,“ tvrdí.

Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil tlak na růst mezd považuje za zcela opodstatněný i kvůli výsledkům firem v minulém roce.

„Růst inflace byl minulý rok spojen i s růstem zisku firem, který vzrostl. Nyní se dostáváme do situace, kdy se probouzejí i domácnosti. Samotná nezaměstnanost na třech procentech naznačuje, že by mzdy měly růst nějakých o nějakých šest až osm procent,“ míní.

Dodává, že pokles spotřeby domácností máme největší ze všech států EU.

Názory odborníků

Podle Tomáše Kosteleckého, sociologa ze Sociologického ústavu Akademie věd, je současná situace závažná. To, že v Česku mzda nejvíce klesá, podle něj nastat nemuselo.

Michael Škvrňák z výzkumné agentury PAQ Research tvrdí, že pozice tuzemska neodráží diverzitu toho, jak se lidé mají. „Pokles mezd dopadá na lidi různě, nejvíce na tom tratí ti nejchudší,“ tvrdí a dodává, že Česko má asi 15 procent obyvatel, kteří jsou každý měsíc na nule – nic neušetří. „S chudobou souvisí i systém exekucí,“ dodává Kostelecký.

Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman si myslí, že o problematice nejlépe vypovídá, jak lidé vnímají politickou reprezentaci – tuto vládu a jak jí důvěřují. „Momentálně jí věří 25 procent lidí, do čehož se promítá i jejich ekonomická situace,“ vysvětluje.

„Debaty o výši minimální mzdy jsou vedeny mezi třemi stranami: politici, představitelé zaměstnavatelů a odbory. Dlouhodobě panují odlišné názory na to, jak vysoká by minimální mzda měla být. Byť se v Česku zvyšuje postupně, tak ne takovým tempem, které by odpovídalo 21. století,“ dodává.

