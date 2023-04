Evropa nahrazuje energii z Ruska zkapalněným zemním plynem. Nabídka je ale stále omezená

Velkoobchodní ceny energií pomalu ale jistě klesají a začíná se to projevovat i v tarifech pro koncové zákazníky. Tuto zimu, které se všichni báli, jsme nakonec zvládli i bez dodávek ruského plynu. Pomohlo nám výrazně teplotně nadprůměrné počasí. Můžeme se spolehnout na to, že budou ceny energií nadále klesat a hysterie kolem dodávek energií se nebude opakovat? Praha 22:47 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropě se daří nahrazovat dodávky komodity z Ruska zkapalněným zemním plynem | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Téměř všichni dodavatelé energií v Česku nabízí tarify pod vládním stropem. Něco takového si lidé před několika měsíci ještě nedokázali představit. Aktuálně se plyn na příští a další rok prodává na trhu zhruba za polovinu úrovně vládního stropu nastaveného na tři koruny za KWh. Stejně je na tom i elektřina, kde vláda stanovila strop na korun šest za KWh, a zlevňování má prý pokračovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Řečí peněz v audiozáznamu. Moderuje Václav Pešička

K poklesu energií přispívá hlavně uklidnění situace ohledně plynu. Evropě se daří nahrazovat dodávky komodity z Ruska zkapalněným zemním plynem.

Na snížení má vliv také teplé počasí během zimy a hlavně úspory energií. V nich Češi pokračují i přes zmírnění hrozby návratu vysokých cen. Podle Energetického regulačního úřadu jsme v prvním čtvrtletí spotřebovali meziročně o 13 procent méně plynu a elektřiny o pět procent.

I přes klesající ceny na energetických burzách ale ministerstvo průmyslu předpokládá, že vládní stropy minimálně do konce roku zůstanou zachovány. Opozice trvale vyzývá k jejich snížení.

„Zastropování smysl dává, ale musí být nastaveno na správné úrovni. Přece není normální, aby okolní země měly s výjimkou Německa strop někde na 50 až 70 procentech našeho stropu,“ říká bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.

Na úkor průmyslu

Pokles cen na energetických burzách má podle ekonomky Ilony Švihlíkové několik důvodů, a to včetně opadnutí paniky, kterou jsme zažívali minulý rok v srpnu.

„Je potřeba vnímat rozdíl mezi úsporami danými změnou chování a útlumem aktivity daným hospodářským cyklem.“

„Vliv znepokojení a následující spekulace byl velmi silný, ale jsou tu i další faktory, zejména vývoj v Číně, což bude důležité i pro další období. Víme, že Čína ukončila svoji politiku zero-covid a obecně se očekává, že její hospodářská dynamika bude růst.

Čína je samozřejmě velmi významným poptávajícím aktérem jak u zemního plynu, tak u ropy. To bude mít velký význam,“ vysvětluje Švihlíková a dodává, že důležité je také si uvědomit, že kromě úspor domácností, došlo i k útlumu průmyslové aktivity.

„Některé aktivity, které jsou velmi energeticky náročné, dokonce výrobu uzavřely, přešly jinam nebo v tuto chvíli třeba jedou jenom na část své kapacity. To se může týkat výroby hnojiv nebo hliníkáren," popisuje.

"Pokud by třeba jejich aktivita měla být obnovena, tak by se to samozřejmě zase projevilo na vyšší poptávce po energiích. Je potřeba vnímat, že je rozdíl mezi tím, co jsou úspory dané změnou chování, které má do budoucnosti smysl, a co je útlum aktivity daný hospodářským cyklem,“ míní.

Češi dále šetří na energiích. Plyn omezili meziročně o 13,3 procenta, elektřinu o pět procent Číst článek

Konec spotového trhu?

V případě zemního plynu se dnes EU koncentruje především na spotový trh, a jak uvádí Švihlíková, právě ten byl považován za něco, co přispěje ke zmenšení vlivu například ruského Gazpromu. Spotový trh je ale právě ten, který je náchylný ke spekulacím, panice i velkým výkyvům.

„Z tohoto důvodu se nyní i v řadě zemí diskutuje o tom, jestli není vhodnější mít dlouhodobé kontrakty. To neznamená, že budou s jednou zemí, ale třeba s několika, protože u zemního plynu, pokud hovoříme o zemích, jako je Katar, jsou investice do rozvoje nových polí, těžby a s tím související infrastruktury obrovské. Hovoříme o desítkách miliard dolarů a je logické, že taková země potom bude chtít závazek k dlouhodobému odběru,“ říká.

Velký význam Číny

Letošní zimu jsme zvládli velmi dobře nejen díky úsporám a vlídnému počasí, ale také díky naplnění zásobníků s velkým předstihem. Podle Švihlíkové ale ruský plyn hraje i nyní stále důležitou roli.

„Ve Španělsku se dramaticky zvyšuje dovoz zkapalnělého zemního plynu právě z Ruské federace. Na jedné straně je tedy nevyužívání potrubí, ale na druhé využívání LNG. Je potřeba se podívat na stranu nabídky a je patrné, že ta se v minulém roce tolik nezvýšila.

„Ve Španělsku se dramaticky zvyšuje dovoz zkapalnělého zemního plynu právě z Ruské federace.“

Ono to skutečně nejde rychle. Ten problém tady stále je a velmi důležité bude, jestli Čína bude odebírat ruský plyn ze Síly Sibiře a stejně tak Japonsko Sachalin 1 a Sachalin 2,“ vysvětluje Švihlíková s tím, že záleží i na tom, jak by byly tyto kapacity využity.

„Například větší ekonomický růst v Číně by zřejmě vedl k tomu, že bychom více soupeřili právě s ní o nedostatečné dodávky zkapalněného zemního plynu. Myslím si, že je velmi dobře, že nedopadly ty nejčernější scénáře, protože už takto máme problémů dost a není potřeba přidělávat další. Ale přece jenom to omezení nabídky zkapalnělého zemního plynu je patrné a ještě bude několik let trvat,“ dodává.

Audiozáznam naleznete nahoře v článku.