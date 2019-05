Skončí řecké jogurty jako pomazánkové máslo? Aténám se označení nelíbí

„Při výrobě jednoho kilogramu klasického jogurtu potřebuju na jeho výrobu jeden litr mléka. Ale při výrobě tohoto typu jogurtu, který pochází vlastně z Balkánu, potřebuju tři litry mléka na jeden kilogram,“ popisuje Radiožurnálu hlavní rozdíl mezi obyčejným jogurtem a tím řeckým předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

V Česku se vyrábí dva druhy balkánských mléčných produktů - řecký jogurt nebo taky jogurt řeckého typu. Oba teď čeká stejný osud - budou se muset přejmenovat.

„Řecká strana si stěžovala u Evropské komise a nepřeje si, aby tam tento přívlastek byl a že jenom oni můžou vyrábět řecký jogurt. Cítí se dotčení, že si hrajeme na to, co nejsme. Nakonec jsme se museli rozhodnout, aby legislativa byla změněna. Na obalu bude napsáno - mléčný koncentrát nebo koncentrovaný jogurt,“ dodává Kopáček.

Vyhláška, která má dosavadní značení změnit, zatím čeká na schválení vládou a taky Evropskou komisí. Mlékárny tak nemají jistotu, odkdy a jestli vůbec změna začne platit. Jogurty s řeckým označením přitom v Česku vyrábí tři velké podniky.

Nejen etikety

Třeba pro Bohušovickou mlékárnu by nový design kelímků znamenal další velké investice, jak potvrzuje obchodní ředitel firmy Jaroslav Krajník: „Nejedná se jen o etikety. Na naší straně se jedná o potištěné kelímky, potom o víčka, která jsou potištěná, a kartony. Je to poměrně rozsáhlý problém, protože jsou to tři druhy obalů. Jakákoliv změna na obale je zpoplatněná, plus bychom to museli hradit i našim grafickým agenturám, které by vymýšlely nový design.“ Ten počítá například s řeckými symboly nebo ornamenty na obale.

A třeba v Polabských mlékárnách se na novinku připravují v předstihu. Některé zboží už dostalo nové etikety.

Podle Jiřího Kopáčka se ale náklady navíc nedotknou jen kelímků. „To je poměrně drahá záležitost - znamená to změnu obalů, změnu marketingu, protože jsou vytvořené jiné podpůrné materiály, jako jsou letáky, jako jsou katalogy,“ vysvětluje Kopáček.

Paradoxem je, že v Řecku se pojmenování „řecký jogurt“ vůbec nepoužívá. V regálech ho zákaznici najdou nejčastěji pod názvem straggisto.

‚Neklame spotřebitele‘

Ministerstvo zemědělství se proto českých mlékáren zastává. Podle něj k matení zákazníků nedochází. „Dle našeho názoru samotné označení řecký jogurt spotřebitele v omyl neuvádí. Česká republika považuje označení řecký jogurt za charakteristiku výrobku. Obdobně je tomu u frankfurtských párků či eidamu,“ říká mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.

Dalšími příklady jsou třeba lyonský salám, turecký med nebo třeba maďarská klobása. Přestože se vyrábějí i v jiných zemích, než na které odkazuje samotný název zboží, státy to neřeší.

Řecký jogurt ale zřejmě čeká stejný osud jako pomazánkové máslo. Čeští výrobci ho museli před pěti lety přejmenovat na tradiční pomazánkové. Podle Jiřího Kopáčka ale ani slovíčkaření jeho prodeje neutlumilo.

„Výroba a spotřeba je stále konstantní. Spotřebitel výrobku věří a stejně ho kupuje dál a stejně si jde koupit - neřekne, že chce tradiční pomazánkové, ale řekne, že chce pomazánkové máslo, protože mu každý v českém maloobchodě rozumí. Protože je to takhle zažité po desetiletí. To je podobný případ jako s řeckými jogurty,“ doplňuje Kopáček.

A nejde jen o řecké jogurty. Podle Kopáčka se změna značení dotkne taky mléčných výrobků skyr.