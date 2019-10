Šéfem Ředitelství silnic a dálnic zůstane Mátl. Podle ministra Kremlíka se osvědčil

Ministr dopravy Vladimír Kremlík za ANO jmenoval v úterý nového šéfa Ředitelství silnic a dálnic. Stal se jím Radek Mátl, který byl dosud pouze pověřen vedením ředitelství. A předtím zastával post šéfa úseku výstavby. Nahradil Pavola Kováčika, který funkci opustil koncem července. Aktualizováno Praha 16:26 1. 10. 2019 (Aktualizováno: 16:52 1. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy Vladimír Kremlík a šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl | Zdroj: Ministerstvo dopravy

„Radek Mátl se více než osvědčil ve vedení ŘSD, a proto jsem ho dnes jmenoval generálním ředitelem,“ informoval o jmenování Mátla do čela Ředitelství silnic a dálnic ministr dopravy Vladimír Kremlík na svém twitteru.

Perfektně se vyzná v přípravě i stavbě silnic a dálnic. Jsem si jist, že je člověkem, který dokáže zkracovat doby výstavby i oprav, nalezne a prosadí řešení u blokovaných staveb,“ dodal ministr.

Jedním z úkolů bude pro Mátla co nejrychlejší přeměna státní příspěvkovou organizace Ředitelství silnic a dálnic na akciovou společnost, jak si přeje ministr. Podle Kremlíka to je nezbytná cesta, jak zrychlit přípravu dopravních staveb.

Ministr by rád, aby se podařilo Ředitelství silnic a dálnic transformovat do dvou let. O změně na akciovou společnost se hovořilo už za minulých vlád.

„Máme plán transformace ŘSD ve dvou etapách. Vedle stávajícího ŘSD bude v roce 2021 založena akciová společnost, kam budou postupně převáděny vybrané úkoly ŘSD. Zejména telematika a projekty dálnic D6, D3 a D35. Následně připravíme zákon, který zakotví ŘSD jako jednu akciovku,“ popsal v úterý Kremlík na twitteru.

Odchod Kováčika

Mátl tak oficiálně nahradil Pavola Kováčika, který funkci šéfa Ředitelství silnic a dálnic opustil po necelých třech měsících koncem července.

Podle prvních oficiálních informací odešel ze zdravotních důvodů. Později se ale ukázalo, že se rozhodl odejít kvůli stupňujícím se sporům s ministrem dopravy Kremlíkem a lidmi uvnitř ředitelství ohledně budoucnosti této státní organizace.

„Cítil jsem, že jsem ztratil podporu pana ministra v realizaci důležitých kroků, na kterých jsme se dříve domluvili. Cíle jsme měli sice totožné, ale začaly se lišit naše pohledy, jak se k těmto cílům dopracovat,“ řekl koncem srpna Kováčik Hospodářským novinám.

Ministr Kremlík tehdy nechtěl důvody Kováčikova odchodu komentovat.

„Motivaci pana Kováčika k odchodu nemohu posuzovat, musím však trvat na tom, že mně sdělil zdravotní důvody,“ uvedl ministr.

Bleskové odložení oprav D1

Mátl stál například za červencovým bleskovým odložením rekonstrukce části přetížené dálnice D1, což kritizovala opozice. Naopak od premiéra a šéfa ANO si za to vysloužil pochvalu.

„Nebylo šťastné, že rozhodnutí padlo teprve dvě hodiny před zahájením rekonstrukce, ale z Evropy jsme měli signály, že situace je kritická. Myslím, že jsme se rozhodli správně,“ prohlásil už začátkem srpna ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Mátl.

Firmě Eurovia, která úsek měla tehdy opravovat, to podle mluvčí Ivety Štočkové způsobilo nemalé problémy. A po státu jako investorovi za to mohla vymáhat odškodnění.

Taková situace navíc podle ní byla výjimečná. „Toto se nám zatím ještě nikdy nestalo,“ uvedla pro iROZHLAS.cz koncem července mluvčí Eurovie.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl tehdy uvedl, že situace byla do značné míry výjimečná, nikoli ale ojedinělá.