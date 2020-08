Banky po koronavirové krizi urychlily digitalizaci služeb, část poboček proto zruší

Pokud používáte internetové bankovnictví, asi víte, že si přes něj můžete požádat o půjčku, pojištění nebo dokonce o hypotéku. Online služby podle bankovních domů používá čím dál víc lidí. Proto vás možná nepřekvapí, že se některé banky rozhodly část svých poboček zrušit nebo přesunout. Tento trend navíc urychlila koronavirová krize. Praha 9:20 23. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Internetové bankovnictví využívá čím dál více lidí. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

U bank hrála při rušení poboček koronavirová krize jinou roli. Každá banka to má trochu jinak. Například Česká spořitelna redukuje počet poboček podle stanoveného plánu. Spořitelna třeba letos uzavřela deset poboček, ale nevylučuje, že jich zruší ještě více. Vždy záleží na tom, jaký je zájem ze strany klientů. Banka ale přiznává, že tempo uzavírání koronakrize urychlila.

„Reagujeme na rostoucí přesun klientů do digitálního bankovnictví a strmě klesající využívání poboček pro servisní a hotovostní operace. Tento trend byl pochopitelně umocněn proběhnuvší koronavirovou pandemií, kdy například využívání internetového bankovnictví vzrostlo zhruba o čtvrtinu, a počet klientů, kteří začali preferovat bezhotovostní platby, přesáhl 90 procent,“ řekl Radiožurnálu mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Internetové bankovnictví

Hrubý ještě dodal, že internetové bankovnictví dnes už používá každý třetí klient v důchodovém věku. Že měla koronakrize vliv na rušení poboček, přiznává i Komerční banka. Ta jich do srpna zrušila 64. Firmy ale k rušení poboček samozřejmě motivují i ekonomické důvody, protože náklady na provoz kontaktních míst jsou vysoké.

Přístup pro klienty, kteří si na pobočce potřebují vložit peníze na účet, by se zhoršit neměl. Obě banky ubezpečily, že na všech místech, kde původně fungovaly pobočky, zůstane bankomat s možností vkladu peněz. Mluvčí Komerční banky Michal Teubner navíc uvedl, že společnost pokračuje v rozvoji digitálních služeb tak, aby bylo možné přes internet vyřídit ještě více služeb.

„Očekáváme, že běžný servis bude většina klientů řešit prostřednictvím online nástrojů či vzdálené obsluhy, proto významně investujeme do urychlení rozvoje digitalizace tak, aby většinu běžných bankovních činností bylo možné vyřídit odkudkoliv to bude pro klienta výhodné.“

Například Raiffeisenbank už před časem informovala, že jejich klienti můžou online provést až 95 procent možných finančních operací. Takže tento trend můžeme sledovat u většiny českých bankovních domů.

Jednosměnný provoz

Bankovní služby jsou poskytovány i na pobočkách České pošty. Počet poboček České pošty stanovuje nařízení vlády. Teď jich má pošta po celém Česku 3200 a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na tom chtěl stát něco změnit. Nicméně i mluvčí podniku Matyáš Vitík přiznal, že na některých menších pobočkách ve městech změní způsob provozu poboček.

„Česká pošta reaguje na zkušenosti z koronavirové krize. Na některých pobočkách proto přechází na jednosměnný provoz, to znamená, že v momentě, kdy by obsluha té konkrétní pobočky musela jít do karantény, tak tam bude ještě vždy druhá směna, která ji nahradí. Tyto dvě směny se nebudou potkávat.“

Zároveň chce pošta zhruba na polovině svých poboček změnit otevírací dobu. Dva dny v týdnu by měly mít otevřeno od 10 do 6 do odpoledne a ve zbytku pracovního týdne bude otevřeno od osmi do čtyř odpoledne. Podnik tím chce přizpůsobit svůj provoz těm, kteří třeba kvůli své pracovní době otevřenou poštu už nestihnou.