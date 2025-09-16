RegioJet pořídí od Škoda Group hybridní vlaky za devět miliard. Nasadí je od prosince 2029
Společnost RegioJet pořídí 34 hybridních vlakových jednotek za devět miliard korun od společnosti Škoda Group. Tyto vlaky budou umožňovat provoz v nezávislé trakci i využívat trakční elektřinu na elektrifikovaných úsecích. Nové vlaky, které RegioJet nasadí od prosince 2029 na tratích severovýchodních Čech, by měly mít nízké emise, být ekonomicky udržitelné a méně hlučné. Firmy o tom v úterý informovaly na společné tiskové konferenci.
RegioJet nasadí nové vlaky na linky, které převezme od prosince 2029, tedy na tratích Pardubice - Liberec, Liberec - Ústí nad Labem, Kolín - Rumburk a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku. Stát dopravci za 15 let provozu zaplatí 11,63 miliardy korun. RegioJet uspěl ve veřejné soutěži ministerstva dopravy, v níž stát vybíral ze čtyř nabídek. Jde o zatím největší soutěž na dálkové vlaky, které ministerstvo vypsalo.
Vlaky nového typu BEDMU (bateriová elektrická dieslová motorová jednotka) jsou pro tratě, kde není dokončena elektrifikace. Umí využívat elektřinu z trolejí i baterií, zároveň mají motor na naftu, který zvyšuje dojezd, který má být na syntetickou naftu HVO, což by mělo minimalizovat dopady na životní prostředí. Jejich nasazením by se měla snížit roční emise oxidu uhličitého až o 19 000 tun. Vlaky bude možné upravit na čistě bateriové či elektrické jednotky.
„Cestujícím díky novým jednotkám a postupné modernizaci trati nabídneme rychlejší spojení. Třeba cesta mezi Pardubicemi a Libercem se zkrátí o téměř o půl hodiny. Naši zákazníci se mohou těšit na moderní a bezbariérové cestování a nejlepší servis, na který jsou ze žlutých vlaků zvyklí,“ uvedl majitel společnosti RegioJet Radim Jančura.
Moderní vlaky považuje RegioJet za jeden z pilířů, který umožní zlepšit a zrychlit provoz na severovýchodě Čech. Za další pilíře označila firma rozvoj infrastruktury a změnu v organizaci dopravy. RegioJet je podle ředitele strategie společnosti Jiřího Schmidta připravený vstoupit do projektů na rozvoj infrastruktury a podílet se na případných PPP projektech, aby nebyly promarněny investice.
Škoda Group dodá vlaky RegioJetu v počtu 18 dvouvozových jednotek se 120 místy k sezení a 16 třívozových se 197 místy. Výroba vlaků bude v České republice a podle ředitele Škoda Group Petra Novotného bude většina dodavatelů také z Česka.
Podle Schmidta se rozvoj železniční dopravy na severovýchodě Čech zastavil před první světovou válkou, jízdní doby odpovídají třicátým letům minulého století a v Libereckém kraji není ani jeden kilometr elektrifikované trati.
Na čtyřech z pěti linek, které RegioJet na severovýchodě Čech převezme, jezdí v současnosti Arriva. RegioJet v tendru nabídl ze všech uchazečů, mezi něž patřila také Arriva, České dráhy a Leo Express, nejnižší cenu. Počítá s denní kompenzací přes 1,99 milionu korun, což odpovídá zhruba 170 korunám za kilometr. Výsledná cena je zhruba o deset až 20 procent vyšší, než si nyní účtuje Arriva, která na tratích jezdí se staršími vlaky.