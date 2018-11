Nejvíce pronájmů přes Airbnb je v centru Prahy. Nová magistrátní rada chce od společnosti vybírat poplatky

Až z 6300 aktivních nabídek ubytování přes portál Airbnb si mohli v letošním roce vybrat lidé v Praze. Vychází to z datové platformy hlavního města Golemio, kterou provozuje městská společnost Operátor ICT. Sdílené ubytování čelí velké kritice, podle některých realitních kanceláří totiž zvyšuje ceny nemovitostí. Praha 12:09 24. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle datového analytika ze společnosti Golemio Jana Vlasatého by za pobyty v Praze mohlo město získat jen letos necelých 50 milionů korun. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

O bydlení přes Airbnb je v Praze největší zájem hlavně v nejužším centru města. Lidé také dávají přednost pronájmu celého bytu nebo domu před levnějším pronájmem pouhého pokoje.

O krátkodobé pronájmy mají majitelé nejvíce zájemců v letní sezóně, kdy se v průměrném bytě vystřídá až sedm různých hostů. Naopak nejmenší zájem o krátkodobé pronájmy je podle dat v únoru. Nejčastěji vyšla jedna noc ubytování na jeden až dva tisíce korun.

Radní Prahy 1: Regulace Airbnb je nutná, jinak se z měst stanou Disneylandy Číst článek

Městu ale pronájmy bytů a domů přes Airbnb stále více vadí, důvodů je více. Lidé v centru si často stěžují na hluk způsobený cestovateli, kteří přijeli za alkoholem a zábavou. Dalším důvodem jsou peníze.

Úřady totiž nejsou schopné pronajímatele řádně kontrolovat a vymáhat poplatek za ubytování. Podle datového analytika ze společnosti Golemio Jana Vlasatého by za pobyty v Praze mohlo město získat jen letos necelých 50 milionů korun.

„Poplatek nyní činí patnáct korun na osobu na den a ta celková suma vychází z počtu průměrné délky pobytu a z počtu osob neboli hostů, kteří do Prahy přijíždějí a ubytovávají se v rámci služby Airbnb,“ popsal Vlasatý Radiožurnálu.

Airbnb je poplatky připraveno vybírat

Radní hlavního města Prahy pro bydlení, Adam Zábranský z Pirátů, by rád zprostředkovatele přiměl, aby magistrátu předávali detailnější informace o pronajímatelích nebo bytech.

Až 160 milionů ročně pro Prahu? Airbnb připouští vybírání poplatku od hostitelů Číst článek

„Kdybychom měli toho podnikatele, který byty přes Airbnb po celý rok pronajímá, tak tam už by bylo potřeba ten byt zkolaudovat právě na krátkodobé pronajímání. Na nějakou ubytovací službu, což už je zase proces, do kterého můžou mluvit i ostatní obyvatelé daného domu. Co je ten vůbec největší problém, jsou sousedské vztahy, které to vytváří,“ myslí si nový radní Zábranský.

Sama společnost Airbnb je připravená začít vybírat ubytovací poplatek za všechny své hostitele v Praze a výnos z něj převádět hlavnímu městu. V září letošního roku vláda schválila návrh, který počítá s tím, že se ubytovací poplatek sloučí s rekreačním a lázeňským a maximální sazba od roku 2021 stoupne až na 50 korun za den.

Infografika společnosti blahobyty.cz k problematice krátkodobých pronájmů přes společnost Airbnb v Praze.