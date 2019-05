Reklamy českých firem opomíjejí zákazníky nad padesát let, myslí na ně jen pětina společností

Mají vlastní bydlení, když potřebují, tak bez problémů našetří na dovolenou nebo nové auto a rádi investují nejen do sebe, ale také do svých dětí, případně vnoučat. Řeč je o generaci 50+, nebo alespoň její části. Jenže podle nového průzkumu komunikační agentury Ogilvy právě Čechy starší padesáti let opomíjejí tvůrci reklam. Jen necelá desetina rozpočtů firem cílí právě na padesátníky a starší. Praha 7:03 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průzkum Ogilvy ukázal, že nejúspěšnějšími kategoriemi pro padesátníky a starší jsou jednoznačně farmacie a turistický ruch. | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Reklamy na největší český e-shop znají snad všichni. A to díky zelenému mimozemšťanovi. Přesto prodejce cílí hlavně na mladší ročníky, říká mluvčí společnosti Alza Patricie Šedivá.

Jaká jsou specifika reklamy pro padesátníky? Zjišťovala Barbora Kladivová

„Kampaně cílené speciálně na věkovou skupinu 50+ nemáme a nevyužíváme tedy ani speciální kreativu. Naší nejčastější skupinou jsou zákazníci ve věku 25-45 let. Nicméně i starší zákazníci našemu sdělení velmi dobře rozumí. Nejvíce je zasahují spoty na Primě,“ říká Radiožurnálu.

Stejně jako Alza je na tom podle průzkumu komunikační společnosti Ogilvy většina firem u nás. Na starší zákazníky, tedy na ty, kteří už oslavili 50. narozeniny, myslí jen pětina firem. Dvě procenta o takových reklamách uvažují v následujících třech letech.

„Je to hlavně podceněním potenciálu této cílové skupiny ze strany marketérů, protože se prostě soustřeďují na mladší cílové skupiny, to je jeden důvod a druhý důvod je ten, že cílovou skupinu 50+ berou jako jeden celek, že nedokážou rozlišit, že tam patří jak nízkopříjmové skupiny důchodců, tak i lidé, kteří mají nadstandardní příjmy a jsou ochotni utrácet za nadstandardní a luxusní zboží i služby,“ vysvětluje výkonný ředitel společnosti Ogilvy Ondřej Obluk.

Poptávka není

Nejčastěji současné reklamy cílí podle Ogilvy na lidi od 30 do 45 let a na rodiny s dětmi. To, že společnosti příliš nemají zájem o reklamy pro starší, potvrzuje i majitel reklamní agentury Wense Petr Matuška.

„Přiznám se, že necítím rostoucí trend poptávky reklamy pro generaci 50+ od našich současných nebo nových klientů,“ říká Radiožurnálu.

„Reklamy pro starší generaci mají celou řadu specifik, nemělo by jít o nákladnější investice. Obecně můžeme říct, že generace 50+ je věrná ověřeným platformám v onlinu, televizi a v tištěných médiích, starší ročníky jsou konzervativní, tolik neexperimentují a neporovnávají,“ dodává.

Přitom průzkum ukázal, že nejúspěšnějšími kategoriemi pro padesátníky a starší jsou jednoznačně farmacie a turistický ruch. Velký finanční potenciál mají ale i další kategorie, dodává Ondřej Obluk.

Sociální sítě nestačí

„Počínaje finančními službami, počínaje kulturními aktivitami, ale i luxusním zbožím, auty a v souvislosti s cestováním jsou to i dražší hotely, služby cestovních kanceláří na míru, právě pro náročné klienty. Tohle všechno jsou produkty a služby, které část generace 50+ ocení a zaplatí,“ říká Obluk.

Jenže zaujmout padesátníka je možná o trochu složitější. Jen reklama na sociálních sítích zdaleka nestačí. Marketéři tak hlavně sází na reklamy v televizi a rádiu, na internetu nebo v tištěných časopisech. Svou cestu, jak zaujmout i starší zákazníky, má třeba online prodejce potravin Rohlík.cz.

„Do komunikace na seniory investujeme pravidelně, ať už online kdy komunikujeme na webu, v aplikaci, bannery, Youtube videa, tak i offlinově pomocí tištěných letáčků, přidávaných do nákupních tašek,“ říká jeho komerční ředitel Olin Novák Radiožurnálu.

Přitom podle Ogilvy stačí reklamy jen trochu jinak formulovat. Zatímco u reklam na auta rodiny s dětmi ocení bezpečnost, mladí rychlost, starší generace ocení třeba snazší nastupování nebo vystupování z auta, díky tomu, že je vyšší.

Padesátníky a starší nejčastěji v reklamách zaujmou slova jako je kvalitní, zdravé, tradiční nebo není na tom nic složitého. Naopak nefungují například dvojsmysly.