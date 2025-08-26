Rekord na pražské burze. Objem akciových obchodů dosáhl 5,17 miliardy korun, běžně bývá pod miliardou

Objem akciových obchodů na pražské burze v úterý dosáhl rekordních 5,17 miliardy korun. Je to nejvíce od zavedení obchodního systému Xetra v roce 2012. Důvodem byly zejména akcie energetické společnosti ČEZ, uvedl mluvčí burzy Jiří Kovařík. Navzdory rekordně vysoké aktivitě ale index PX popáté v řadě oslabil, a to o 0,4 procenta na 2 287,95 bodu. Dolů ho tlačily rakouské finanční tituly i strojírny Doosan Škoda Power.

Pražská burza (ilustrační foto)

Akcie ČEZ bránily vyššímu propadu indexu PX (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Denní objem obchodů se na pražském trhu standardně pohybuje hluboko pod miliardou korun. Například o letošních letních prázdninách se nad miliardovou hranici dostal pouze jednou.

Úterní objem narostl až v závěru obchodování. „ČEZ v závěrečné aukci vyskočil o 1,85 procenta na 1 266 Kč při rekordním objemu 3,88 miliardy korun,“ uvedl makléř Fio banky Josef Dudek.

Akcie ČEZ tak zároveň bránily vyššímu propadu indexu PX, který většinu dne klesal o více než jedno procento a ztráty korigoval právě až v samotném závěru. V zisku byla i Moneta Money Bank, která si polepšila o 0,91 procenta na 155,40 Kč. Akcie tabákové společnosti Philip Morris ČR pak zdražily o 1,13 procenta na 17 900 korun.

Kde akcie zlevnily

Největší pokles registrovala emise Doosan škoda Power, a to o čtyři procenta na 384 Kč poté, co investoři po přechozích silných nárůstech přistoupili k výběru krátkodobých zisků, uvedl Dudek.

Rakouské finanční akcie pak klesaly pod tlakem ztrát západoevropského bankovního sektoru, kde odepisovaly především francouzské banky. Stalo se tak poté, co francouzská vláda bude začátkem září čelit v parlamentu hlasování o důvěře, podotkl makléř.

Erste Bank odepsala 2,61 procenta na 2 050 korun a pojišťovna VIG si pohoršila o 1,05 procenta na 1 132 korun. V červeném zavřela i Komerční banka, jejíž akcie zlevnily o 0,67 procenta na 1 040 korun.

Koruna v úterý stagnovala k euru a stejně jako v pondělí vpodvečer uzavřela na 24,54 Kč/EUR. Vůči dolaru česká měna oslabila o šest haléřů a v 17.00 se obchodovala za 21,05 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

