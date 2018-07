Míra nezaměstnanosti v Česku je nejnižší za posledních 22 let. Stejně je nejnižší z celé EU

Podíl nezaměstnaných klesl v červnu podle analytiků na nejnižší úroveň od června 1996. Počet volných pracovních míst převyšuje jejich počet už o 35 procent. Rekordně nízká nezaměstnanost je největší překážkou růstu ekonomiky, shodli se oslovení analytici. V červnu podle Úřadu práce ČR nezaměstnanost klesla z květnových tří procent na 2,9 procenta. Bez práce bylo 223 786 lidí, nejméně od července 1997. Praha 15:53 11. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad práce v Ostravě | Foto: František Tichý

„Trh práce zlomil v červnu další rekordy," komentoval čísla analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Meziměsíční snížení počtu nezaměstnaných o 6000 bylo ale nejnižší pro červen za deset let, což ukazuje na omezený potenciál k jejímu dalšímu snižování. To je jednoznačně důsledkem nedostatku volné pracovní síly, nikoliv oslabování poptávky po ní. Ta podle něj naopak zůstává enormní. Počet volných pracovních míst překročil v červnu 300 000, což znamená rovněž rekordní hodnotu.

Největší podíl na sledovanosti televizí měla v prvním pololetí Česká televize Číst článek

Na jedno volné pracovní místo připadá 0,74 uchazeče, což je rovněž nové historické minimum, doplnil analytik Raiffeisenbank Milan Frydrych. S příchodem léta jsou sezonní faktory v plné síle. Ty přetrvají až do podzimních měsíců, kdy se míra nezaměstnanosti podle jeho odhadu bude držet pod tříprocentní hranicí. V červenci by si pokles nezaměstnanosti měl dát pauzu, jelikož přijdou na trh práce čerství absolventi a chvíli potrvá, než si najdou zaměstnání. Pro letošek odhadl průměrnou míru nezaměstnanosti na 3,2 procenta.

Vyšší mzdy

„Nedostatek zaměstnanců je dlouhodobě největším problémem, který trápí domácí výrobce," upozornila analytička Komerční banky Monika Junicke. Situace je podle ní napjatá v podstatě v celé republice, nezaměstnanost klesla napříč téměř všemi okresy. Nezaměstnanost v Česku je nejnižší jak historicky, tak i mezi zeměmi v Evropské unii, připomněla.

Sankce nic moc nepřinesly, říká Babiš. Chtěl by začít obchodovat s Ruskem Číst článek

Na červnovém poklesu se podle analytika Deloitte Václava Frančeho podílely jak sezonní faktory, tedy nabírání sezonních pracovníků ve stavebnictví či zemědělství, tak zlepšení ekonomické situace, díky které nabíraly firmy nové zaměstnance. Ze současné situace na trhu práce mají radost zaměstnanci. V době všeobecného nedostatku pracovních sil si mohou říci o vyšší mzdy, poznamenal.

Napjatá situace na trhu práce představuje hlavní bariéru další expanze průmyslové výroby v Česku, souhlasil analytik Cyrrusu Lukáš Kovanda. Český trh práce vykazuje rekordní počet pracovních míst. Na drtivou většinu z nich ale podle něho není třeba maturity. „Za poslední rok vzniklo více než tisíc pracovních pozic, které nevyžadují maturitu, ale jen zhruba 7500 těch, které maturitu vyžadují. I to dokládá, že český trh práce se výrazně přehřívá, a to zřetelně dominantně u pracovních pozic s poměrně nízkou kvalifikací. To není z hlediska středně a dlouhodobého rozvoje české ekonomiky žádoucí," podotkl.