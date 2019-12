‚Zoufalý pokus o záchranu.‘ Řekové možná budou muset utratit třetinu platu bezhotovostně

Řeky možná čekají další velké změny. Poradce jejich premiéra přišel s nápadem, aby lidé museli část svého příjmu utratit bezhotovostně. Na novince spolupracuje vláda i s bankami, které budou všechny transakce sledovat. Hlavním důvodem jsou daňové úniky, kvůli kterým Řecku mizí miliardy eur každým rokem. Píše o tom list The Telegraph. Kdy by takové opatření mohlo začít platit, ale zatím není jasné. Atény 18:40 12. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kreditní karta (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Pokud návrh projde, budou Řekové muset nejméně 30 procent svých příjmů utratit bezhotovostně - tedy přes kreditní nebo debetní karty, mobilem nebo převodem.

Když lidé peníze bezhotovostně neutratí, dostanou pokutu. A to ve výši 22 procent z neutracené částky. Pokud tedy občan s průměrným příjmem 910 eur čistého měsíčně - což je v přepočtu 23 tisíc korun - utratí elektronicky třeba jen 15 procent, zaplatí pokutu 30 eur - zhruba 800 korun. Za rok by se mu tak pokuty za malé útraty mohly vyšplhat až na necelých 10 tisíc korun.

Jenže právě v Řecku jsou platby v hotovosti oblíbené - výjimkou nejsou ani platby za elektřinu v hotovosti. Takže je otázkou, jak se s touto povinností lidé popasují.

Boj proti podvodům

Podle ekonoma České spořitelny, Michala Skořepy, jde o další pokus o záchranný plán. „Oni se snaží celá léta najít nejrůznější způsoby, jak se s tím porvat, a pořád se to nedaří. Takže tohle je zřejmě nějaký zoufalý pokus, jak to udělat, ale jestli to vůbec projde, je velká otázka. To by skutečně byl velký šok pro ekonomiku,“ uvádí Skořepa. „Navíc je důležité, což není z toho návrhu známo, jestli se to týká počtu nebo hodnoty transakcí,“ dodává

Hlavním důvodem této novinky jsou daňové podvody, které zemi trápí. Třeba jen v roce 2016 přišla země podle tamních odhadů o skoro 16 miliard eur.

Řecká vláda si slibuje od bezhotovostních transakcí víc než 500 milionů eur ročně navíc do státní pokladny. Jde ale o jeden z nejnižších odhadů - peníze by tak měly pomoct dostat se zemi z ekonomických problémů, se kterými Řecko bojuje od finanční krize před 10 lety.

Zemi pomohly záchranné půjčky třeba od Mezinárodního měnového fondu nebo Evropské centrální banky, dluh země se ale kvůli tomu vyšplhal na více než 180 procent HDP. V přepočtu na koruny je to přes osm bilionů.