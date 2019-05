Řemeslník si vydělá hezké peníze, v klidu i 70 nebo 80 tisíc, říká šéf Cechu obkladačů

Řemeslníci si v klidu vydělají 70 nebo 80 tisíc korun. Přesto jich je stále málo a v budoucnu to zřejmě nebude lepší, myslí si viceprezident Hospodářské komory a předseda Cechu obkladačů Roman Pommer. V Česku totiž bylo dřív řemeslo sprostým slovem, a zatím se to podle něj nesrovnalo. Rozhovor Praha 12:15 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V Česku chybí podle portálu Nejřemeslníci.cz až 300 tisíc vyučených pracovníků. Souhlasíte s tím, odpovídá to?

Ano, souhlasí to. Tato čísla se pravděpodobně ještě mohou zvyšovat. Starší řemeslníci odcházejí do důchodu a mladší je moc nenahrazují.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Řemeslník má klidně 70 či 80 tisíc. Poslechněte si celý rozhovor s předsedou Cechu obkladačů Romanem Pommerem

Proč?

Je to jednoduché v tom, že v devadesátých letech brala Česká republika slovíčko řemeslo jako sprosté slovo. Mladí lidé v té době nešli na řemeslo.

Nesrovnalo se to za 30 let od revoluce?

Nesrovnalo, trvá to. Každá maminka a tatínek, kterým je 35 nebo 40 let, vidí v dítěti ministra či právníka, člověka, který se hlavně nebude živit rukama.

A co chtějí dělat mladí?

Podívejte se na mladé lidi. Každý si dnes šmudlá mobilní telefon, všichni by chtěli robotiku, chtěli by něco řídit.

Jak je přesvědčit, aby chtěli být řemeslníky?

Myslím, že jsou tam dvě nebo tři zásadní věci. Jedna je změnit ve společnosti názor na řemeslo. Stát musí podporovat řemeslo nebo práci rukama jako takovou. A pak je to u rodičů. Musí si uvědomit, že dneska ten 16letý či 17letý kluk nebo holka, kteří začnou pracovat rukama a budou se učit, tak si za pár let vydělá hezké peníze, ne-li větší než kdejaký právník.

‚Pánové, jste VIP‘

Ve kterých oborech chybí nejvíce lidí?

Jsou to hlavně stavební obory, ale i textilní průmysl. Například na pokrývače nikdo nechce. Když už se maminka rozhodne, že své dítě pustí na řemeslo, tak radši na truhláře, protože pokrývač dělá v zimě venku. A on by chlapeček nastydl.

Ve stavebnictví chybí tisíce pracovníků, kvůli personálnímu nedostatku rostou ceny i čekací lhůty Číst článek

Nesnižuje nedostatek řemeslníků a velká poptávka po nich kvalitu práce, kterou nakonec zákazník dostane?

Ano, je to pravda. Léta se snažím občanům dát důležitou věc, že ochrana je v cechách. V Česku jsou desítky řemeslných cechů, které se snaží právě o kvalitu práce. Problém je, že lidí máme málo.

Nesmíme brát slovíčko učňák jako sprosté slovo a musíme přesvědčit mladé kluky a i holky, protože i ony se učí na malířky a obkladače, jedna holčina dokonce vyhrála instalatérskou soutěž, takže je to o mediální kampani, že řemeslo je důležité.

Ceny za poslední dva roky stouply až o třetinu. Odpovídá to?

Sám v cechu obkladačů říkám: „Ano, pánové, jste VIP. Umíte tu práci, tak si nechte zaplatit.“ A bude to bohužel stále stoupat. Pro nás, pro řemeslníky, to ale bude jenom a jenom dobře.

Pojďme to zkusit z té atraktivní stránky. Jak atraktivní je finančně řemeslo?

Kdysi jsem tady v rozhlasu řekl, že si obkladač vydělá až 100 tisíc korun. Je pravda, že pak mi někteří členové cechu volali: „Ty jsi mi dal, doma mi vyhubovali.“ Ale dneska si skutečně v klidu člověk vydělá 70 nebo 80 tisíc. Důležité samozřejmě je, že když je mu 23 let, tak si takové peníze nevydělá hned. Musí se stále chtít v tom oboru vzdělávat, protože i v řemeslech dnes funguje digitalizace a robotizace. Je stále potřeba se zlepšovat.