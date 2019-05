Ve stavebnictví chybí tisíce pracovníků, kvůli personálnímu nedostatku rostou ceny i čekací lhůty

Řezník či krejčová. Takové profese vyučení vyjmenovávají pracovníci pražského brašnářství Tlustý a spol., kde vyrábějí pásky, kabelky nebo třeba batohy z pravých kůží.

Nikdo z pracovníků není vyučený brašnář. Už kvůli tomu, že v Česku v podstatě nejsou. Ředitel brašnářství Ivan Petrův nyní chce vyrábět i řemínky na hodinky.

„Musíme mít do měsíce tým hotový, přes to nejede vlak, takže ber, kde ber. Bude to třeba vyučená dámská krejčová, bude to někdo, kdo je z příbuzného řemesla, a my ho řádově za měsíc přeučíme, aby dělal s tímhle materiálem,“ popisuje Radiožurnálu.

Zároveň dodává, že na shánění přímo vyučených brašnářů již rezignoval: „Já je nehledám, protože prostě nejsou.“

V Česku ale nechybí jen brašnáři. Asociace malých a středních podniků a živnostníků v rámci projektu Fandíme řemeslu vypracovala studii, která ukázala, že zájem od roku 2005 do roku 2018 klesl nejvíce o textilní výrobu – a to o 97 procent.

Následuje hutnictví, hornictví a slévárenství s poklesem o 75 procent, zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů s poklesem o 71 procent. Když už se děti pro řemesla rozhodnou, tak nejčastěji pro ty ve čtyřech nejsilnějších oborech – tedy ve strojírenství, elektrotechnice, potravinářství a stavebnictví.

Rostoucí ceny

„Největší nedostatek je v Česku pomocných pracovníků v oblasti těžby, stavebnictví a výroby, kde nám v roce 2018 chybělo necelých 30 tisíc lidí. Dále pak kovodělníků a strojírenských dělníků, kterých chybí necelých 20 tisíc. Třetím v pořadí jsou řidiči a obsluha pojízdných zařízení, kterých máme zhruba o 15 tisíc méně,“ popisuje Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva asociace.

Malý zájem o řemesla se dotýká taky těch, kteří řemeslníky potřebují. Podle portálu Nejřemeslníci.cz, přes který si lidé můžou hledat potřebné pracovníky a vybírat si z cenových nabídek i hodnocení, chybí v Česku až 300 tisíc řemeslníků.

A to se promítá do cen. Zakázky tak od roku 2016 do roku 2018 podražily o bezmála třetinu. Letos podle výkonného ředitele společnosti, Martina Ekrta, stoupnou ceny o dalších až 15 procent.

„Jednoznačně se jedná o rekonstrukce domů, kde od roku 2016 do roku 2018, kde došlo k nárůstu celkové ceny zakázky o 64 procent. Konkrétně vidíme největší nárůst cen u zednických prací, kde je nárůst od roku 2016 do roku 2018 až o 48 procent. Není výjimkou, že kvalitní zedník si může vydělat 300 až 400 korun za hodinu,“ vyjmenovává Ekrta.

Nedostatek řemeslníků tak prodlužuje i čekací lhůty. Některé firmy už nyní přijímají objednávky na rok 2021. Podle Ekrta by lidé měli všechny práce plánovat. Tedy neobjednávat novou pergolu v červnu nebo vykopání bazénu v květnu, ale vše řešit už třeba na podzim předchozího roku.