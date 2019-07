Řepky letos v Česku ubyde, sklizeň ostatních plodin se naopak zvýší, odhadují statistici ve výhledu

Sklizeň základních obilovin letos podle prvních odhadů vzroste o 8,5 procenta na 7,019 milionu tun. Důvodem je hlavně očekávané zvýšení průměrného hektarového výnosu o téměř sedm procent na 5,52 tuny. Úroda řepky by měla naopak meziročně klesnout o 12,2 procenta na 1,239 milionu tun. Ve čtvrtek to uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Praha 10:02 4. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osevní plocha řepky se meziročně snížila o 7,8 procenta na 380 000 hektarů. | Foto: Fotobanka Pixabay

Osevní plocha základních obilovin se rozšířila o 1,8 procenta na 1,272 milionu hektarů. Výměra ozimých obilovin je ve srovnání s loňskem vyšší, zmenšila se ale plocha osetá jařinami. Statistici očekávají, že letos budou u všech sledovaných obilovin meziročně vyšší hektarové výnosy.

Sklizeň některých obilovin by přesto měla klesnout, a to právě kvůli nižší osevní ploše. Týká se to hlavně pšenice jarní a ječmene jarního. Pšenice jarní letos zabírá 25 000 hektarů, což je o 45,8 procenta méně než loni. Její sklizeň by měla klesnout o téměř 40 procent na 117.000 tun. Osevní plocha ječmene jarního se snížila o téměř pět procent na 212 000 hektarů, předpokládaná sklizeň 1,083 milionu tun představuje meziroční pokles o 1,2 procenta.

Osevní plocha řepky se meziročně snížila o 7,8 procenta na 380 000 hektarů. Její výnos by měl klesnout o pět procent na 3,26 tuny z hektaru. „Předpokládaná produkce řepky je srovnatelná s desetiletým průměrem, ale v porovnání s průměrem za posledních pět let je odhad letošní sklizně o 7,7 procenta nižší,“ uvedli statistici.