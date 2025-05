Řepku olejnou na polích zničili škůdci a mrazy. Zemědělci rostliny zaorávají a očekávají nižší výnosy

„Když vytrhneme rostliny, vidíme kořenový systém, který je slabý z důvodu zamokření už z podzimu. Řepka není navětvená, začíná nám znovu zmlazovat, což je pro nás nevýhodné a nevhodné z hlediska budoucí sklizně,“ ukazuje zničenou řepku olejnou agronomka zemědělského družstva v Netřebicích na Českokrumlovsku Věra Marešová.

To, že rostliny nejsou v pořádku, je poznat i na květech. „Vrcholové květenství je úplně sežrané blýskáčkem řepkovým. A samozřejmě tomu nepřidaly mrazy, které byly v druhé půlce dubna. U nás bylo téměř mínus sedm stupňů, květy dostaly špatný základ a celá řepka byla oslabena,“ popisuje agronomka.

To se podle ní odrazí na výnosech. „Řepky tady máme tři a půl, čtyři tuny na hektar, výnosy letos očekávám okolo ani ne jedné tuny na hektar, možná i méně. A možná, že to ani sklízet nebudeme, že rostliny nakonec stejně zmulčujeme a zaoráme,“ připouští.

Někde už zemědělci řepku zaorali. „Po zimě jsme zaorali dvacet hektarů z dvanácti set hektarů porostů. Netvoří se vrcholová květenství, blýskáčci zůstávají v poupatech, kde škodí. Chemická ochrana není příliš účinná,“ uvádí agronom společnosti Zemědělské služby Dynín na Českobudějovicku Jiří Mácha.

Podle ředitele Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martina Volfa bylo v Česku nutné zaorat už asi šest tisíc hektarů řepky. „Nezvyklé bylo to, že některé porosty jsme zaorávali ještě v květnu. V Čechách je situace horší, co se týče mrazů, ty poškodily porosty nezvykle více než v předchozích letech. Co se týče živočišných škůdců, ti jsou spíše na Moravě. Dalším negativním faktorem je dlouhotrvající sucho, takže porosty celkově letos nevypadají dobře,“ říká.

Zemědělci odhadují, že kvůli těmto negativním faktorům budou letos výnosy řepky minimálně o deset procent nižší, než se původně plánovalo.