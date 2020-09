Náš obor krvácí, restaurace jsou otloukánkem covidové krize, myslí si zástupce restauratérů

Provozovatelé restaurací si zoufají. Omezení jejich provozu do 22. hodiny totiž chápou jako velký zásah do svého podnikání. „Když se podíváte na strukturu tvorby objednávek, je to zásadní problém. Večer uděláme až 60 procent tržeb,“ zdůrazňuje zástupce restauratérů z Asociace malých a středních podniků a garant projektu Moje restaurace Luboš Kastner. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:50 25. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Restaurace musí podle nových opatření zavřít již ve 22.00 (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Opatření o omezení provozu do 22.00 má zatím platit dva týdny. „Teď se možná jedná o dva týdny, my už v tom ale žijeme sedmý měsíc,“ upozorňuje zástupce restaurací v rozhovoru s Vladimírem Krocem.

Kompromisem by podle něj mohlo být posunout poslední objednávky na 22.00 a konec otvírací doby až na 23.00. „To by zajistilo splnění opatření, která vyžadují epidemiologové, a nám by to zároveň pomohlo, co se týče našich výsledků.“

Jednání s vládou

S vládou už podle Luboše Kastnera zástupci restaurací komunikují, do budoucna by naopak od vlády uvítali aktivnější přístup.

„Zaměstnáváme víc než 150 tisíc zaměstnanců. Je těžké podnikat v době, kdy se mění rozhodnutí ze dne na den. Naši zaměstnanci nemají výhled, co bude dál! Uvítali bychom aktivnější postup jak ze strany epidemiologů, tak vlády, jsme velký obor,“ zdůrazňuje Luboš Kastner.

On sám už o prázdninách navrhoval, že by stát měl vytvořit tým odborníků, kteří budou řešit aktuální problémy gastronomického odvětví. Jakou odezvu jeho výzva měla? A které konkrétní kroky by nyní gastronomii mohly pomoct? Poslechněte si celý rozhovor.