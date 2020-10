Současná podpora od státu nestačí, shodují se restauratéři a provozovatelé sportovišť

Vláda postupně vyhlašuje programy, které mají co nejrychleji dostat peníze do oborů zasažených platnými omezeními. V pondělí například startuje výzva pro zájezdové dopravce. Ze strany některých podnikatelů ale zní, že současná pomoc nestačí a že bude potřeba ekonomiku dotovat i po ukončení restrikcí a odeznění nejhorší fáze epidemie. Tvrdí to třeba restauratéři. A po déle trvající podpoře volají i zástupci fitness center. Praha 7:51 26. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prázdná restuarace na Staroměstském náměstí. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

I majitel restaurace Café Louvre na Národní třídě Sylvio Spohr musel provoz přizpůsobit platným protiepidemickým restrikcím. Při prodeji přes okénko podle něj spadly denní tržby na desetinu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podniky zasažené koronavirem se shodují na potřebě podpory i po skončení krize

„To, že od začátku roku jsme v minusu několik milionů korun, to tak prostě je. Jsem s tím smířen, ale radost z toho nemám,“ říká Radiožurnálu.

Spohr sice využil vládní pomoc, i tak ale přišel zhruba o dvě třetiny zaměstnanců. Na období, až se provoz restaurace vrátí do normálu, se dívá optimisticky, přesto každá pomoc by podle něj přišla vhod.

„Ty naše tržby my nedoženeme. Není to, jako když někdo vyrábí auta, nekoupíte si auto, tak si ho koupíte později,“ dodává.

Letecká doprava začala po krátkém oživení opět klesat, sestup bude pokračovat i v dalších měsících Číst článek

Podpora státu, která má pomoct překlenout současná omezení, nestačí ani podle Luboše Kastnera z iniciativy Moje restaurace. Zkrachovat podle něj může až 15 procent podniků. Stát by podle Kastnera měl do gastronomie poslat další peníze - za každý den zhruba pět procent z průměrného loňského denního obratu. Líbily by se mu taky poukazy na jídlo.

„Například primátor Vídně vyhlásil pomoc restauratérům formou voucherů, které rozdal rodinám. Nevím, proč to nevyhlásila Praha, Plzeň, proč to nevyhlásil Liberec,“ říká.

Sportoviště a fitness

Václav Krejčík vede lekce jógy - v současnosti alespoň online. Ani to ale nestačí vykrýt všechny ztráty. „Za den máme na streamingu kolem stovky lidí, normálně projde studiem za den asi dvě stě lidí," popisuje.

Také on je přesvědčený o tom, že podpora zasaženým segmentům by měla pokračovat i po rozvolnění nebo ukončení restrikcí. Česká komora fitness, která sportoviště zastupuje, chce navíc prosadit speciální fit kartu. Ta by měla posílit poptávku po cvičení. Jak by karta mohla fungovat, vysvětlila prezidentka komory Jana Havrdová.

Prodloužené ošetřovné se zvýší na 70 procent, rozhodli poslanci. Příspěvku se dočkají i podnikatelé Číst článek

„Ideální by bylo, aby příspěvky na pohybovou aktivitu mohly zaměstnavatelé odečítat přímo od daňového základu. Aby si i OSVČ mohly to, že chodí cvičit, odečíst. Aby to prostě bylo výhodné,“ vysvětluje Havrdová.

Vicepremiér a ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček (za ANO) nevyloučil, že ještě povede jednání o další speciální podpoře pro některé segmenty. Teď se ale soustředí na to, aby firmy vůbec přežily platná omezení.

„Když máme loď a loď má díru v podpalubí, tak nezačneme natírat komín. Nejdřív musíme zacelit tu díru a pak můžeme začít připravovat nějaký rozvojový program,“ říká.

Havlíček ale počítá s podporou investic. Půjde například o zrychlení odpisů a víc by podle něj měla utrácet i veřejná sféra - konkrétně třeba za dopravní stavby. A víc peněz chce ministr poslat také na výzkum a vývoj.