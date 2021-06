Restaurace a hotely v Česku stále zejí prázdnotou. ‚Uvítali bychom otevření hranic,‘ říkají majitelé

Češi se po znovuotevření do restaurací příliš nevrací. Vyplývá to z pátečního diskusního setkání zástupců byznysu. To samé platí pro hotely: i ty čelí nízké obsazenosti. Každý čtvrtý se tak podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací obává letošního léta a toho, že bude ještě horší než to loňské. Navíc z gastronomie kvůli nejistotě odcházeli zaměstnanci do jiných profesí. Praha 14:09 12. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít restaurační zahrádky, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Důvodů, proč restauracím chybí zákazníci, je víc. Jedním z nich je strach z případné nákazy koronavirem v restauraci nebo hospodě. Dalším je i to, že si lidé kvůli pandemické situaci v posledním roce jednoduše zvykli jídla vyzvedávat a jíst doma, nebo si je případně nechat přivézt kurýrem. Navíc restauracím chybí kromě tuzemské klientely i ta zahraniční.

Ani hotely rozhodně nepraskají ve švech. Podle Asociace hotelů a restaurací se obsazenost v rekreačních oblastech pohybuje na úrovni maximálně 30 procent. Ještě hůř jsou na tom přitom hotely ve městech, ty, které se zaměřují na zahraniční klientelu, a také kongresy. Tady se obsazenost nedostává přes 10 procent.

V Praze i přes pandemii přibylo předzahrádek. Odpuštěné nájemné platí do léta, pak bude částečné Číst článek

Hoteliéři by tak uvítali otevření hranic. „Nejenom v rámci Evropské unie, kde se to řeší prostřednictvím zelených pasů, ale hlavně (otevřít hranice) se zeměmi, jako jsou Spojené státy americké, Velká Británie, Kanada, asijské země a podobně, kde je už situace dobrá za nějakých rozumných podmínek, které turisté mohou akceptovat. Pokud by měl český turista nahradit zahraničního, musel by mít osm týdnů dovolené, a to se asi nikomu nepovede,“ podotýká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Asociace by také chtěla, aby byl program Antivirus prodloužen na celý červen. To ale podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu za ANO, Karla Havlíčka není možné. „Část trhu je naprosto spokojená, že se uvolnila pravidla a můžou si normálně vybírat lidi a ti lidé nejsou doma. Samozřejmě část těch, kterých se to ještě týká, kteří by to (Antivirus) nejradši ještě několik týdnů měli, tak je trošku naštvaná. S tím se muselo počítat, ale kdybychom to udělali o měsíc, tak bychom se bavili v červenci velmi podobně,“ říká.

Antivirus v průběhu června funguje pouze na proplácení karantén ve firmách. Senát už ale schválil kurzarbeit, který pomůže podnikatelům v případě například další vlny epidemie.

Podzimní vlna

Podnikatelé ale bojují i s nejistotou ohledně vývoje ekonomiky. Projevuje se třeba tím, že nemají dostatek pracovníků. Ti, co odešli v průběhu kronakrize, se příliš vracet nechtějí: bojí se totiž další vlny pandemie a toho, že opět přijdou o svou práci. Setrvávají tak raději na nových místech, nejčastěji v e-shopech.

Čtyři dny doma týdně a osmdesátiprocentní náhrady mzdy. Poslanci schválili nová pravidla kurzarbeitu Číst článek

Navíc další vlnu pandemie koronaviru na podzim v diskusi nevyloučil ani vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Rastislav Maďar. „Těch scénářů je několik – od toho nejměkčího, že epidemie půjde úplně do útlumu, čemuž nevěřím. Další stupeň je, že bude postihovat lokální ohniska a skupiny neočkovaných osob. Potom je poměrně pravděpodobný scénář, že k nějakému zhoršení epidemiologické situace dojde na podzim. Čtvrtá varianta je, že bude stoupat incidence a z různých důvodů se to bude projevovat v nemocnicích.“ Zcela zásadní je tak podle Maďara proočkovanost celé populace, a to oběma dávkami vakcíny.