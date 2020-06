Restaurace i kavárny už jsou otevřené, lidé ale mají strach do nich chodit. Tržby se tak zvedají pomalu

Restaurace, bistra i bary už týden obsluhují za přísných hygienických podmínek své hosty nejen na zahrádkách, ale i ve vnitřních prostorech. Podle průzkumu společnosti Storyous, která v restauracích provozuje pokladní systémy, otevřelo 85 procent podniků.

Jejich denní tržby jsou ale stále v průměru o 20 procent nižší než v době před zavedením vládních opatření. A to i přesto, že květen bývá pro provozovatele stravovacích zařízení jedním z nejsilnějších měsíců v roce. Praha 19:57 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákazníci jsou stále opatrní a častěji než dřív si jídlo odnášejí s sebou. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hotely mění strategii. České zákazníky chtějí nalákat na nižší ceny nebo zvýhodněné ubytovací balíčky Číst článek

„Ten rozjezd je takový pomalejší, ještě to není ve stavu, v jakém to bylo dejme tomu v únoru, kdy jsme měli třeba 80 obědů, tak teď ten poslední týden jsme byli kolem 60,“ počítá provozovatel malého veganského bistra Líná řepa v Kladně Vojtěch Luka.

Jak sám říká, první měsíc byl hodně zlý, restaurace přišla o 75 procent svých tržeb. Vojtěch Luka neváhal a jako jeden z mála v okolí zřídil výdejní okénko.

„Spousta lidí k nám teď chodí nově, během karantény nás vlastně objevili,“ popisuje Luka, jak přilákal novou klientelu, díky které nakonec nemusel propustit žádného ze zaměstnanců.

Takové štěstí neměla jedna z kaváren sítě Mamacofee - Café Jedna, která musela zavřít. Dlouhé roky fungovala jako dominanta Národní galerie v pražském Veletržním paláci. Třetinu klientely tvořili turisté. Jenže ti z hlavního města ze dne na den zmizeli.

Česká restaurace ve Washingtonu po měsících karantény otevřela. ‚Druhou vlnu bychom asi nepřežili‘ Číst článek

„Oslovili jsme Národní galerii v podstatě hned na konci března s analýzou toho dopadu. Galerie nám nebyla schopna vyjít v tomhle směru vstříc. Čili z toho důvodu jsme došli do bodu, kdy jsme se rozhodli, že to rozhodnutí musíme udělat my tak, aby nevznikaly další ztráty na obou stranách,“ říká majitel sítě Mamacofee Daniel Kolský.

Zbylé kavárny jsou podle Kolského vyloženě lokální, i proto se do nich lidé bez problému vrací.

„V porovnání s dobou před koronou musím říct, že ten první týden teďka se nám vrátil v podstatě hned do normálu. Je to určitě tím, že máme oproti jiným obrovské štěstí, že nejsme v žádném centru Prahy nebo někde jinde, kde jsou závislí na turistech,“ dodává majitel restaurace Obzor v Rudné u Prahy Tomáš Kmoch.

I tak jsou ale podle Kmocha zákazníci stále opatrní a častěji než dřív si jídlo odnášejí s sebou.

V době karantény poklesly útraty v restauracích na polovinu. Nejvíce za oběd platili Středočeši Číst článek

„Z deseti objednávek jsme měli třeba šest do krabičky. Pořád je to takové zvláštní. Furt jsou ti lidé takoví naučení... nebo mají strach, ale pořád ještě ty boxy jedou.“

To potvrzují i data z průzkumu společnosti Storyous. „Podíl jídla s sebou značně klesl samozřejmě už po otevření zahrádek, stále se ale s sebou objednává o polovinu víc než před karanténou. Nejhůře na tom logicky podniky zaměřené na večerní provoz – kluby a bary a dále ti, kteří operují v kancelářských čtvrtích. Mnoho firem totiž pracuje na home office a ještě několik měsíců bude pracovat,“ přibližuje ředitel firmy Igor Třeslín.

Provozovatelé restaurací se tak shodují, že ještě stále nemají vyhráno. Třetina hostů se totiž podle průzkumu Storyous stále bojí podniky navštěvovat.