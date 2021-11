Až dvojnásobný propad tržeb. Opatření v restauracích odrazují zákazníky, hospodští se bojí dalších změn

Povinné kontroly v restauracích odradily řadu hostů k jejich návštěvě. Hospodští hlásí od začátku listopadu výrazný propad zákazníků a tedy i tržeb. Právě ty se za jediný týden propadly o víc než 20 procent. Vyplývá to z dat společnosti Storyous, která restauracím dodává pokladní systémy. Další zpřísnění, kdy pomyslnou vstupenkou bude jen potvrzení o očkování nebo prodělaném covidu, srazí podle oslovených restaurací útraty zákazníků na minimum. Praha 11:01 19. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od pondělí nebudou jako průkaz o bezinfekčnosti platit žádné testy. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Můžu vás poprosit - nějaký doklad o bezinfekčnosti, jestli byste mi předložil?“ Na bezinfekčnost se ptá servírka Kristýna už automaticky. Oslovuje desítky hostů denně. Ještě se jí nestalo, že by lidé kontrolu odmítli. Třeba pan Martin má očkovací certifikát uložený v telefonu.

Hospodám a restauracím kvůli protiepidemickým opatřením znovu ubývají hosté.

„Mně to nevadí, očkovaný jsem, takže se prokážu, a pak už je to jenom na nich. Znám ale spoustu lidí, co přestali kvůli tomuhle chodit, a nebo nebyli očkovaní a lehce je to rozladilo a řekli si, že jim to za to nestojí tam chodit,“ popsal pro Radiožurnál.

V restauraci Na Sklípku, která má kapacitu přes 40 míst, sedí zhruba desítka hostů. Podle provozovatele podniku Dana Flídra by ale v tuto dobu bylo za normálních okolností všude obsazeno.

„Dneska byste si tady už v tuhle hodinu nesedla. Bylo by všude plno. Tržby nám spadly asi na polovinu,“ řekl. „Lidi nebaví chodit do hospody a ukazovat už při vstupu papír,“ pokračoval.

Ukazování certifikátu o bezinfekčnosti je podle něj „nepříjemné pro obě strany“. „Když sem přijde člověk, který v jedenáct hodin večer už má něco popito, tak je to nepříjemné takového člověk žádat, aby nám ukázal svůj zdravotní stav,“ vysvětlil.

V této restauraci mají průkaz o bezinfekčnosti všichni hosté. Někteří se prokázali certifikátem o očkování, jiné ale předložili testy.

A právě ty už od příštího týdne zákazníkům stačit nebudou. Restaurace tak čeká ještě větší propad návštěvnosti. Už na začátku listopadu, kdy začaly platit povinné kontroly bezinfekčnosti hostů, utržily gastropodniky výrazně méně.

Pokles o 40 procent

Oproti poslednímu říjnovému týdnu se tržby některých hospod snížily o víc než 40 procent. „Pokles návštěvnosti i tržeb je s příchodem listopadu poměrně typický. V letošním roce byl však propad oproti roku 2019 v případě návštěvnosti dvojnásobný, u průměrných tržeb dokonce více než šestinásobný,“ popsala mluvčí společnosti Storyous Jana Kohoutová.

Poslechněte si rozhovor s Lubošem Kastnerem z Asociace malých a středních podniků a živnostníků

Záleží ale na regionu. Třeba pražské podniky si nijak zásadně oproti říjnu nepohoršily, doplňuje ředitel společnosti Dotykačka Petr Menclík.

„Nejvýraznější pokles byl vidět u turisticky atraktivních oblastí - v Královéhradeckém, Libereckém nebo Karlovarském kraji,“ popsal. „Největší propady byly vidět u hotelových restaurací a u podniků orientovaných na noční život - jako jsou bary a kluby. Nicméně poměrně hodně si pohoršily i klasické české hospody,“ dodal.

A propad bude zřejmě dál pokračovat, myslí si majitelé restaurací. Někteří lidé totiž už teď ruší rezervace na vánoční večírky. Za horšími výsledky gastropodniků stojí nejenom zavedení kontrol, ale taky zhoršující se epidemiologická situace. Roli pak hraje i znovuzavedený homeoffice, kdy lidé zkrátka omezují návštěvy restaurací a stravují se častěji doma.