Sice zbídačená a zbitá, ale poctivá česká hospoda to určitě přežije, soudí zástupce restauratérů

Restaurace, kavárny, bary a kluby jsou od středy zavřené. Vláda ale poměrně rychle schválila řadu dalších podpůrných programů pro zasažené obory. „Šli jsme do jednání s vládou po sedmi měsících jako první na řadě, toho si vážíme. Dosáhli jsme všeho, co jsme chtěli," shrnuje pro Český rozhlas Plus zástupce restauratérů v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner. Praha 16:48 15. října 2020

Vláda prodloužila například program Antivirus na podporu zaměstnanosti. To pomůže i restauratérům, kteří chtěli podle Kastnera hlavně docílit oddálení masivního propouštění. „A to se doufám podařilo. Nezachrání to sice všechny, ale většinu ano,“ hodnotí Kastner.

Dalším důležitým bodem, který se podařilo vyjednat, je prodloužení programu COVID nájemné. „Gastronomové nyní dostanou vyplacen jeden a půl měsíční nájem. To pomůže s vykrytím výdajů,“ vysvětluje zástupce restauratérů.

Dodává ale, že tržby v oboru gastronomie a pohostinství se v současné chvíli pohybují jen kolem pěti procent a nelze předpokládat, že se po ukončení nouzového opatření vrátí k normálu. „Po ukončení nouzového opatření se budou pohybovat možná do 40 procent,“ dodává Kastner.

Zaskočená je celá Evropa

Že se provozovatelé restaurací, barů a kaváren nacházejí ve složité situaci, si podle poslance a místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Jana Volného (ANO) vláda dobře uvědomuje.

„Také proto tentokrát postupuje velice rychle a operativně na ten masivní nárůst, který nečekal nikdo v Evropě. Odezva na ty kompenzační věci přišla okamžitě. Zareagovala velice rychle a dobře,“ hodnotí. A připomíná, že k rychlému vyjednání podpory došlo i přesto, že vládu masivní nárůst nakažených zaskočil.

Luboš Kastner uznává a kvituje, že jednání s ministrem Karlem Havlíčkem (za ANO) proběhlo rychle. „I my jsme byli dobře připravení – měli jsme jasné návrhy, jasná řešení. A proto jsme se také velmi rychle domluvili na konkrétních opatření.“

Zapojit by se měly i kraje

Další podporu chtějí restauratéři hledat v krajích a regionech. „Nejdůležitější je host, který chodí pravidelně, to je to nejcennější, co může restaurace mít. A důležitá je i regionální samospráva. A ta je zatím lehce nečinná. Rádi bychom proto vstoupili do jednání i se Svazem měst a obcí a s Asociací krajů,“ nastiňuje Kastner další kroky.

Na budoucnost oboru se ale restauratér snaží nahlížet s optimismem. „Říká se, že v každé vesnici je nejdůležitější fotbalové hřiště a hospoda a je to tak. Poctivá česká hospoda to určitě přežije, i když zbitá a zbídačená.“

S tím ostatně souhlasí i analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský: „Obor podle mě přežije, i když se asi výrazně konsoliduje.“

Zatímco šikovní kuchaři jsou podle Dombrovského stále žádaní, volný personál s nižší kvalifikací si v tuto chvíli mnohdy hledá jinou práci. „Velmi často se hlásí i do jiných zaměření, takže minimálně na čas z toho oboru utečou. A bohužel je pravda, že někteří se už možná nevrátí.“

Inspirace v Německu a Rakousku

Bezprostředně odsouhlasené kompenzace jsou ale jen začátek, myslí si komentátor serveru Aktuálně.cz David Klimeš. „I když restrikce skončí, budeme mít ještě poměrně dlouho propad spotřeby. Pokud zůstanou nějaká omezení sociálních kontaktů, lidé se do těch hospod hned tak nevrátí.“

Vláda podle Klimeše celkem dobře navázala na zkušenost z jara: „V něčem je to dobré, ale v něčem bychom potřebovali víc.“ České republice například stále velmi chybí dlouho projednávaný kurzarbeit.

„Také bude třeba přemýšlet o nějakém impulzu, aby lidé začali zase nakupovat – například Němci a Rakušané dočasně snížili DPH, čímž snížili zboží a nějakým způsobem zvýšili spotřebu,“ uzavírá komentátor.

