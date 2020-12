Restaurací je tolik, že lidé nevytváří přidanou hodnotu, řekl poslanec ANO. Zakládá nové sdružení

Restaurace nyní bojují o každého zákazníka. Podle Pavla Juříčka, poslance ANO a majitele firmy Brano, je ale restaurací tolik, že lidé nemohou vytvářet přidanou hodnotu. Řekl to v sobotním rozhovoru pro Deník N. Juříček zakládá nové sdružení podnikatelů, které podle něj podporuje i premiér a předseda hnutí Andrej Babiš. Ten to ale odmítl. Někteří podnikatelé do sdružení odmítají vstoupit právě kvůli jeho úzkému napojení na vládu.

Praha 11:13 14. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít