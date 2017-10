Reuters: Úspěch škodovek děsí odbory VW. Vedení chce přestěhovat část české automobilky do Německa

Německá automobilka Volkswagen se chce v příštích letech razantně transformovat a uvést na trh více elektromobilů. Tradičně silné oddělení spalovacích motorů se bude v budoucnu logicky zmenšovat. Odbory Volkswagenu mají obavu o pracovní místa, a tak požadují, aby se do německých továren stáhla část výroby ostatních koncernových automobilek – třeba mladoboleslavské škodovky. Praha / Berlín 14:45 4. 10. 2017 (Aktualizováno: 17:48 4. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odbory Volkswagenu mají obavu o pracovní místa, a tak požadují, aby se do německých továren stáhla část výroby ostatních koncernových automobilek – třeba mladoboleslavské škodovky | Foto: Fotobanka Profimedia, Škoda Auto | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Příznivé recenze a ziskovost automobilů značky Škoda podle Reuters stupňují rivalitu uvnitř koncernu Volkswagen v době, kdy značka VW směřuje k rušení tisíců pracovních míst v rámci odbourávání nadbytečných kapacit v německých továrnách.

Německé odbory vidí v úspěchu škodovek hrozbu, ale zároveň i potenciální záchranný kruh. Podle zdroje blízkého dozorčí radě VW požadují, aby se část produkce škodovek přesunula do německých továren. Domnívají se rovněž, že Škoda by měla platit vyšší poplatky za využívání hlavní koncernové platformy pro konstrukci automobilů označované jako MQB.

Německá automobilka připravuje strategii na příští desetiletí. Čeká ho velká proměna, na spalovacích motorech závisí mnoho pracovních míst. Že by se optimalizace dotkla i Škody, je tak v celku pochopitelné.

„Tato strategie je docela zvláštní. Koncern Volkswagen speciálně v České republice v Mladé Boleslavi investoval obrovské peníze do vývojových center, protože vědí, že v České republice jednak jsou velmi kvalitní inženýři a jsme levnější pracovní síla. Úplně této strategii nerozumím, cítím v tom politické tlaky a možná trochu paniku z vývoje na trhu,“ hodnotí šéfredaktor časopisu Transport a logistika Michal Štengl.

Podle agentury Reuters se značka VW domnívá, že Škoda má nepoctivou výhodu v podobě kombinace německé technologie s levnější pracovní silou. Cílem značky VW je upevnit své vedoucí postavení v koncernu před uvedením řady nových elektrických automobilů na trh, tvrdí zdroje Reuters.

Podle Štengla by se jednalo o překvapivý krok. Konkurenční tlaky mezi Škodou a Volkswagen jsou dlouhodobé. Například konktrétně model Superb měl být tak velkou konkurencí sesterskému modelu Passat, že se nebude vůbec vyrábět. Nové SUV Kodiaq tak je silnou konkurencí pro Tiguan. Cena je výhodnější z pohledu Škody a kvalita je srovnatelná. Informace, že se bude omezovat síla Škodovky v rámci koncernu, jsou neustálé.

V případě přesunu části výroby Škody Auto z Česka do Německa by ale mohlo podle předsedy podnikové rady Škody Auto Jaroslava Povšíka zaniknout až 2000 pracovních míst. Podle ekonomů by ale přesun neměl mít vliv na snižování počtu zaměstnanců automobilky v Česku, protože její produkce neklesne.

Povšík již minulý měsíc upozornil na možnost přesunu výroby následníka modelu Superb do Německa. „Zvažuje se přesun následníka modelu Superb do daleko dražší lokality v Německu, čemuž hodláme zabránit,“ řekl Povšík v rozhovoru pro týdeník Škodovácký odborář. Nástupce Superbu se ale neobjeví před rokem 2020.

Přestěhovat výrobu ale není úplně tak jednoduché, jak se zdá. „Víme o tom, že výrobní kapacity Škody Auto jsou našponované na maximu a s tím, jak se chtějí i nadále rozšiřovat, tak může dojít k přesunu výroby některých modelů. Kromě Německa to může být třeba i Seat ve Španělsku. Škoda už nemá tolik prostoru a míst, aby se dále rozvíjela. Je to logický krok, jak optimalizovat výrobu v rámci strategie koncernu,“ dodává Štengl.

Mladoboleslavská automobilka považuje možnost sdílení výrobních kapacit napříč značkami za jednu z klíčových výhod koncernu Volkswagen. „Škoda takto například zajišťuje výrobu vozů Seat ve svých závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách anebo naopak využívá kapacit závodu Volkswagen v Bratislavě pro výrobu modelu Citigo. Vozy Škoda se také vyrábějí ve stejných závodech jako vozy dalších značek koncernu Volkswagen například v Rusku nebo Alžírsku,“ napsal na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí automobilky Zdeněk Štěpánek.