Pře výrobců čokolád. Ritter Sport uspěl u soudu ve sporu o čtvercový tvar, Milka ho nesmí používat

Výrobce čokolády Ritter Sport si nechal čtvercovou podobu svého výrobku v Německu patentovat v roce 1993. Už v roce 1970 však lákal milovníky čokolády na reklamní slogan „čtverečková, praktická, dobrá“.

Na nápad vyrábět čokoládu ve tvaru čtverce přišla podle firemních záznamů v roce 1932 Clara Ritterová. Zákazníkům chtěla nabídnout čokoládu, která by se vešla do kapsy a nezlomila se při tom. Společnost Ritter Sport v reakci na výrok soudu označila na svém účtu na Twitteru „dnešek za důležitý den.“

Heute ist ein wichtiger Tag für uns, denn die typisch quadratische Form unserer Verpackung bleibt auch in Zukunft markenrechtlich geschützt und uns vorbehalten. Mehr dazu: https://t.co/P4ZMnUmmKi #rittersport pic.twitter.com/kknugO7P4t — RITTER SPORT DE (@RITTER_SPORT_DE) July 23, 2020

Spor se táhl roky. Milka, která nyní patří nadnárodní společnosti Mondelez, prodává v Německu taktéž čtvercovou čokoládu už deset let a s předchozími výroky soudů ve prospěch čokolády Ritter Sport se výrobce Milky odmítal smířit. Pokud by soud ochrannou známku neuznal, mohli by v Německu nabízet čtvercovou čokoládu i jiní výrobci.