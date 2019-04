Miliony ze zisku letového provozu přejdou do státního rozpočtu, část půjde na výcvik armádních dispečerů

Ministerstvo dopravy chce převést 150 milionů korun ze zisku Řízení letového provozu do státního rozpočtu. Zhruba 20 milionů korun chce využít na výcvik řídících letového provozu armády, zbytek by měl být součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Vyplývá to z dokumentu ministerstva dopravy, který má ČTK k dispozici. Loni ŘLP odvedlo státu 105 milionů korun.

