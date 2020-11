Koronavirus dopadá i na platy letových dispečerů v Česku. Oproti loňsku si můžou pohoršit až o 70 %

Letecká doprava patří mezi odvětví, která epidemie covidu-19 zasáhla nejvíce. Problémy nemají pouze letiště a aerolinky, ale také letoví dispečeři. Podle zjištění Radiožurnálu by právě řídící letového provozu v Česku kvůli koronavirové krizi mohli přijít až o 70 procent platu. Tato práce patří mezi nejlépe placené v zemi, zároveň ale i mezi ty nejnáročnější a nejzodpovědnější. Vedení Řízení letového provozu ale ještě s odbory vyjednává. Praha 16:05 28. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dispečink řízení letového provozu nad Českou republikou | Foto: David Kabele

Plat letových dispečerů se skládá ze dvou složek - základní a pohyblivé, kterou tvoří hlavně odměny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dispečery letového provozu zasáhla koronavirová opatření

O pohyblivou složku už dispečeři kvůli nízkému provozu přišli. A vedení státního podniku jim teď chce snížit i část základního platu. To se ale nelíbí Českému sdružení řídících letového provozu.

„Je potřeba šetřit úplně všude. Nicméně už jenom to snížení našich mezd - o 50 procent kvůli pohyblivým složkám - nám přijde jako dostatečné. Naše vůle je, že není práce, takže můžeme ke snížení pracovní doby adekvátně snížit i základní mzdový tarif. To dává smysl. Ale pokud máme povinnost, a nyní ji máme, chodit do práce na sto procent fondu, tak další snižování nepovažujeme za správné,“ vysvětluje Radiožurnálu viceprezident sdružení Lukáš Spanilý.

Ředitel Řízení letového provozu Jan Klas nechtěl konkrétní číslo, o které se platy sníží, komentovat. Podle něj ale o tak výrazný pokles nepůjde.

„V tuto chvíli probíhá kolektivní vyjednávání. My se stále velmi snažíme o to, abychom dosáhli nějakého kompromisu. Nicméně takové snížení určitě není předmětem žádného z návrhů, které management bude předkládat,“ říká pro Radiožurnál.

Klas zároveň dodal, že snížení platů je jednou z možností úsporných opatření kvůli koronavirové krizi. Právě platy totiž tvoří 60 procent z celkových nákladů státního podniku.

Lufthansa vykázala ztrátu dvě miliardy eur. Kvůli nízké poptávce nabídne jen čtvrtinu letů Číst článek

„V tuto chvíli je situace skutečně velmi kritická. Letectví bylo jako obor postiženo úplně nejvíc, vedle cestovního ruchu, a samozřejmě potřebujeme určité pochopení, že finanční stabilita podniku nemůže být dosažena bez toho, abychom nějaké snížení vyjednali pro příští dva roky,“ dodává Klas.

Vedení podniku se zatím k dohodě s odboráři neblíží. Přesto jsou ale všichni ochotní dál jednat. To potvrdil i Lukáš Spanilý: „Samozřejmě návrh máme, tak aby nedocházelo ke znehodnocení. Návrh se ale zatím nesetkal úplně s přijetím. Takže jednání ještě určitě budou probíhat a věříme, že se nám podaří dohodnout.“

Průměrný měsíční hrubý plat letového dispečera byl loni podle informací Radiožurnálu kolem 220 tisíc korun.