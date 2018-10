Roboti už teď nahrazují zaměstnance některých automobilek, bank i zemědělských společností. Podle více analýz je Česko jednou ze zemí, které jsou robotizací ohroženy nejvíce. Datoví žurnalisté serveru iROZHLAS.cz vytvořili vizualizaci jako ukázku, jak by se automatizace mohla dotknout i vašeho zaměstnání.

Svět stojí na prahu robotizace - a Česko je jí v Evropě ohroženo možná nejvíce. Tvrdí to alespoň studie amerického McKinseyho institutu. V Česku je podle ní ohroženo robotizací 52,2 procent zaměstnanců, více než v celém zbytku Evropy.

Trend nahrazování lidské práce automatizovanou je podle autorů studie nezastavitelný. Důvodem je, že česká pracovní místa jsou v ohrožení především kvůli vysokému podílu málo kvalifikovaných, manuálních pozic. Automatizaci naopak odolávají především kreativní a také vysoce specializovaná zaměstnání. V interaktivní aplikaci iROZHLAS.cz si můžete zjistit, jak moc je nástupem robotů ohroženo libovolné z téměř dvou tisíc povolání.

Data o zaměstnáních pochází z Národní soustavy povolání. Jednotlivé kompetence zařazovali datoví žurnalisté iROZHLAS.cz.

Robotizaci v českém prostředí se loni věnovala i studie Úřadu vlády ČR. Do patnácti let by podle ní měly technologické změny zlikvidovat 700 tisíc starých pracovních míst, zároveň by ale měly vytvořit 300 tisíc nových.

Mezi nejohroženější skupiny zařadila vládní studie dělníky pracující s kovem, sekretářky, prodavače a prodavačky či řidiče. V bezpečí mají být naopak internetoví vývojáři, lékaři nebo ošetřovatelé.

Michal Zlatkovský