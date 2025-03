Rod: Sázka na obranný průmysl může být naším pilířem na 20 let. Po válce bude třeba naplnit sklady

Dění ve světě v posledních letech a měsících nabízí českému průmyslu zbrojařskou budoucnost. „Přeorientovat se není lehká úloha, ale máme k tomu všechny předpoklady,“ zdůrazňuje ekonom Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz, člen Národní ekonomické rady vlády v pořadu Řečí peněz. „Ve zbrojním průmyslu vidíme poptávku na dekádu i patnáct let dopředu. Vidíme vyprázdněné sklady. Co vyrobíme, nestihne vystydnout a už to jde pryč,“ popisuje. Řečí peněz Praha 19:11 15. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonom Aleš Rod | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Evropa hodlá investovat stovky miliard eur na přezbrojení Evropy. Šéfka Komise Ursula von der Leyenová ohlásila mobilizaci až 800 miliard eur (asi 20 bilionů korun) na evropskou obranu, navýšení vojenských kapacit a na okamžitou pomoc napadené Ukrajině.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaké jsou šance, že se Česko stane zbrojařskou velmocí? Poslechněte si celý díl pořadu Řečí peněz s ekonomem Alešem Rodem

Česká vláda už schválila záměr postupného navyšování rozpočtu na obranu až na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Podle ekonoma Roda je přeorientování na obranný průmysl správné. „Je to determinované. O geopolitické situaci nemusíme mluvit, všichni si ji uvědomují. Buď můžeme stát opodál, anebo být součástí řešení nutných potřeb,“ zdůrazňuje s odkazem na jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa a dění na Ukrajině.

„Není to lehká úloha, ale máme k tomu všechny předpoklady jako průmyslová země,“ věří ekonom.

Upozorňuje ale, že financování zbrojního průmyslu a výzkum byly v posledních letech spíš na okraji i kvůli tomu, že se Evropa soustředila spíš na sociální témata, ochranu životního prostředí a Green Deal.

Na druhou stranu dokázal český obranný průmysl podle Roda díky své kvalitě vygenerovat dostatek prostředků na to, aby kupoval v zahraničí nejenom výrobky, ale celé firmy.

Evropa je moc bezstarostná, musíme na stůl položit peníze i zbraně, zdůrazňuje Fiala Číst článek

„S nimi koupil i know-how. Takže český obranný průmysl teď nemusí s výzkumem začínat od píky,“ poukazuje člen Národní ekonomické rady vlády.

‚Minimálně dvacet let‘

Podle analýzy EY pro Hospodářskou komoru České republiky v současnosti český obranný průmysl generuje jedno procento tuzemského HDP a po roce 2023 vytvořil obrat přibližně tři miliardy eur (zhruba 75 miliard korun). Také podle studie platí, že každá koruna vynaložená do obranného průmyslu může vygenerovat jednu až tři další koruny ve zbytku ekonomiky.

„Z dat a konzultací s lidmi ve zbrojním průmyslu vidíme poptávku po produktech na dekádu, někdy třeba na patnáct let dopředu. Vidíme vyprázdněné sklady. Někteří to komentují tak, že už tam nemáme ani šroubek. To, co vyrobíme, ještě nestihne vystydnout a už to prostě lifrujeme pryč,“ popisuje ekonom.

12:52 Kopečný: Evropa protivzdušnou obranu nevyrábí. Můžeme koupit Patrioty od USA, ale je na ně fronta Číst článek

„Bez ohledu na to, jak dopadne válka na Ukrajině a jak stabilní situace bude v mírové dohodě, ať už bude vypadat jakkoliv, dojezd bude pokračovat deset až dvacet let, kdy se budou doplňovat zásoby,“ upozorňuje Rod a dodává:

„Evropa se bude muset připravit na to, že stabilní dlouholetý partner Spojené státy americké může mít vlastní zájmy, které mohou kolidovat se zájmy Evropy. Proto si myslím, že vsadit na obranný průmysl jako na něco, co může být pilířem českého průmyslu, není otázka měsíců nebo jednotek let, ale minimálně dvaceti let.“

Na kolik procent HDP se může český obranný průmysl vyšplhat? Můžou zbrojaři přetáhnout odborníky z automobilového průmyslu? A jak bude vypadat dostavba jaderných bloků v Dukovanech? Poslechněte si celý díl pořadu Řečí peněz ze záznamu v úvodu článku.