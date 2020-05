Rodiče nepřijdou o nárok na ošetřovné, pokud děti nepošlou do škol. Návrh schválil ve středu senát

Nárok na ošetřovné budou mít nadále i rodiče, kteří by neposlali kvůli zdraví či jiným omezením své děti do otevíraných škol a školek. V předepsaném tiskopisu ale budou muset uvést některý ze zákonem daných důvodů. Návrh ve středu schválil Senát ve vládní předloze, která umožní firmám odklad sociálních odvodů. Bez změny úpravy ošetřovného by rodiče podle zdůvodnění o dávku mohli přijít. Jde zejména o mateřské školky. Praha 16:16 20. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodiče, kteří do školek a škol nepošlou svoje děti, nepřijdou o nárok na ošetřovné, pokud uvedou některý zákonem daný důvod. | Foto: Fotoservis Evropského parlamentu

Podpora zůstává 80 procent vyměřovacího základu. Vyplácet se bude nejdéle do konce nynějšího školního roku, tedy do konce června. Návrh, který má podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) srovnat podmínky ošetřovného u předškolních zařízení a u základních škol, nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Zaměstnanec bude návrhu ošetřovné pobírat, pokud dítě do otevřené školy nebo školky nepošle kvůli možnosti ohrožení potomkova zdraví či zdraví jiných členů domácnosti. K dalším vážným důvodům bude patřit omezená kapacita nebo provozní doba školského zařízení i jiná omezující opatření kvůli koronaviru. Důvody rodič uvede na předepsaném tiskopisu. Stejná pravidla budou platit i pro lidi, kteří se starají kvůli uzavření sociálních služeb o starší nebo postižené členy domácnosti. Zařízení se mají postupně otevírat s omezeními.

Jistota pro rodiče

Senát po schválení návrhu zákona už nejednal o snaze Michaela Canova (SLK) úpravu ošetřovného vyškrtnout. Motivuje podle něho rodiče k tomu, aby nešli pracovat a zůstali s dětmi doma. Naopak podle Šárky Jelínkové (KDU-ČSL) je nutné dát rodičům jistotu. Jak uvedla, zneužívání se neobává.

Kvůli zavřeným školám stát ošetřovné vyplácí na děti do 13 let i na starší školáky s postižením. Dostávají ho také rodiče dětí ze zavřených školek. Mateřské školy se začínají otevírat. Mladší školáci se pak budou moci do škol vrátit od 25. května. Ve skupině jich bude smět být nejvýš 15. V červnu budou moci do tříd po menších skupinkách starší školáci.

Úprava ošetřovného se dostala do vládního zákona ve Sněmovně. Podle podkladů nyní nejsou stanovena závazná opatření, která by děti z rizikových skupin z výuky vyloučila. „Navrhuje se proto vytvořit podmínky pro to, aby se i rodiče těchto dětí mohli vzhledem k současné epidemiologické situaci sami rozhodnout, zda dítě do školy nebo školky v následujícím období umístí, nebo neumístí, aniž by tím ztratili nárok na ošetřovné,“ stojí ve zdůvodnění.