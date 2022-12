Řada matek po zvýšení rodičovského příspěvku přestala chodit do práce, říká výzkum institutu CERGE

V lednu 2020 se zvýšil rodičovský příspěvek, a to z 220 tisíc korun na 300 tisíc u jednoho dítěte. Výrazné navýšení příspěvku vedlo k tomu, že velké množství matek přestalo pracovat a vrátilo se k péči o děti. Vyplývá to z nové studie institutu CERGE, který vycházel z údajů ministerstva práce a sociálních věcí. Průzkumu se účastnilo 1200 matek i otců. U mužů ale výzkumníci žádný dopad nezjistili, protože tvoří statisticky nevýznamnou část. Praha 14:10 3. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ekonoma Pertolda spousta rodičů uměle protahovala čerpání rodičovského příspěvku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„U zaměstnanosti matek jsme zjistili, že nejvíce poklesla zaměstnanost v době reformy u matek s jedním dítětem a u vysokoškolaček,“ přibližuje výsledky spoluautor výzkumu a ekonom Filip Pertold.

Podle něj odešlo z práce například dvacet procent matek s jedním dítětem, u vysokoškolaček to byla dokonce třetina. Před dvěma lety se také prodloužila na čtyři roky doba, do kdy je možné příspěvek pobírat. Právě to podle Pertolda přimělo ženy odejít z práce.

„Spousta rodičů uměle protahovala čerpání rodičovského příspěvku. Pokud by navýšení o osmdesát tisíc korun šlo jednorázovou platbou, efekt by určitě nebyl tak významný,“ říká Pertold. Proto doporučuje jednorázové čerpání, nebo krácení doby na pobírání příspěvku, nikoli jeho snížení.

„Zkrácením na tři roky by nicméně došlo k synchronizaci s celkovou délkou rodičovské dovolené, kdy zaměstnavatel garantuje návrat do zaměstnání,“ dodává Pertold.

Od ledna příštího roku se rodičovský příspěvek nezvyšuje a zůstává na úrovni 300 tisíc korun na jedno dítě. Parlament naopak schválil zvýšení přídávků na děti.