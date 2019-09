Stavba nového domu od příštího roku podraží o statisíce. Lidé si vyřizují povolení ‚do zásoby‘

Pan Jan má stavební povolení už schválené. Na výstavbu rodinného domku v okolí Berouna ale nespěchá. Chce začít až v příštím roce, tedy v době, kdy už budou platit nová pravidla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Evropská unie do roku 2020 plánuje snížit roční spotřebu energie v Evropě o 20 procent. Právě na budovy připadají zhruba dvě pětiny konečné spotřeby.

„Chystáme se stavět nízkoenergetický dům. Bude mít pod podlahou umístěné tepelné čerpadlo a taky veškeré topení bude vlastně pod podlahou, což bude šetřit náklady na dům. A ty činí zhruba 2000 korun za měsíc,“ popisuje Radiožurnálu.

Pravidla úsporného bydlení splní. Tepelné čerpadlo je totiž jednou z možností, jak snížit spotřebu energie v domě. Ta musí být od ledna 2020 téměř nulová.

„Spotřeba energie by měla být co nejnižší. Do budoucna už se žádný nový dům neobejde bez obnovitelných zdrojů energie,“ vysvětluje ředitel odboru energetické účinnosti a úspor ministerstva průmyslu a obchodu Vladimír Sochor.

Kvalitnější, dražší

Stejně tak bude potřeba i kvalitnější stavební materiál – ať už jde třeba o lepší okna, plněné zdivo nebo tlustší izolaci. A právě přísnější podmínky pro výstavbu od příštího roku nemovitosti ještě zdraží.

Stavební řízení zatím rychlejší nebude, fikce souhlasu asi nezačne platit dřív než za rok Číst článek

„Jsou tam nové technologie, které svým charakterem mohou zvyšovat náklady budovy. Samozřejmě, když dám místo tepelné izolace tu izolaci větší, tak to znamená finanční výdaje. Předpokládáme, že ten nárůst může být v objemu kolem deseti procent,“ upřesňuje technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Pavel Ševčík.

To třeba u domu za tři miliony korun představuje další investici ve výši 300 tisíc. Někteří lidé se tomu chtějí vyhnout, a žádají proto o stavební povolení s předstihem – takzvaně „do zásoby“.

„Je tady nějaká obava. Někteří lidé chtějí využít šanci letošního roku pro vyřízení stavebního povolení ještě před nabytím této směrnice. Nicméně je třeba připomenout, že se jedná o energetická úsporná opatření, jejichž realizací se sníží náklady na provoz té budovy v budoucnu,“ dodává Ševčík.

Okamžitě srovnat se zemí. Nový stavební zákon chce důrazně zakročit proti černým stavbám Číst článek

Stavební povolení má ale svoje limity – platí jen dva roky. Pokud tedy lidé do té doby nezačnou stavět, musí žádat úřad o povolení znovu. Podle předsedy Asociace energetických specialistů Romana Šubrta se ale vyšší jednorázová investice do technologií vrátí nejpozději do deseti let.

„Je potřeba ty domy stavět tak, nebo kupovat si takové domy, které mají co nejnižší provozní náklady. Pokud si ale postavíte pasivní dům, tak se dostanete třeba na tisícovku. A tahle obrovská úspora vám v budoucnu šetří peníze,“ vysvětluje.

Evropská unie do roku 2020 plánuje snížit roční spotřebu energie v Evropě o 20 procent. Právě na budovy připadají zhruba dvě pětiny.