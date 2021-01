Online supermarket Rohlik.cz získal francouzského investora. Dohodu posuzuje antimonopolní úřad

Havlíček: Opatření se zpřísňovat nebudou. Pro provozovatele na horách připravujeme kompenzace

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) nepředpokládá, že by se v Česku měla opatření proti covidu ještě zpřísňovat. Podle něj už také není, co by se zpřísňovalo.