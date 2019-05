Vláda projedná další zápůjčku ropy pro Unipetrol. Bude maximálně ve výši 100 tisíc tun

Vláda v pondělí s největší pravděpodobností projedná další zápůjčku ropy ze státních rezerv pro petrochemický holding Unipetrol. V pátek to řekl ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Čistá ruská ropa pro rafinerii Litvínově totiž proti původním plánům má přitéct do ČR nejdříve kolem 20. až 22. května. Původní termín kolem 15. května vzal za své kvůli technickým problémům. Praha 13:16 10. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda bude nejspíš projednávat další zápůjčku ropy ze státních rezerv. (ilustrační foto) | Foto: Jan Woitas / dpa | Zdroj: Profimedia

Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do České republiky, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.

„Potvrzuji, že jednáme o další zápůjčce, přes víkend vše připravíme a s největší pravděpodobností vše půjde v pondělí na vládu. Pokud by to šlo až na další vládu, už by to bylo časově na hraně,“ napsal v pátek ministr s tím, že je o situaci kolem kontaminované ropy informován denně a průběžně o ní informuje také premiéra Andreje Babiše (ANO).

Podle předsedy Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr by měla být druhá zápůjčka ropy pro Unipetrol maximálně ve stejné výši jako ta první, která byla na více než 100 tisíc tun ropy a snížila státní zásoby ropných produktů o deset dní. Řekl to po pátečním jednání pracovní skupiny Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze (NESO), ve které jsou zastoupeni představitelé největších firem na trhu s pohonnými hmotami.

Před současnými problémy mělo Česko zásoby ropy a ropných produktů na více než 80 dní. Do rafinerie v Litvínově teče ropa ze státních rezerv od 1. května.

„Zásoby benzinu jsou dostatečné. Větší pozornost jsme věnovali naftě, protože litvínovská rafinerie vyrábí především naftu. I zde jsme zkonstatovali, že dodávky pro český trh jsou plně zajištěny, a že v dalších deseti až 14 dnech nečekáme žádné výkyvy. Současně Unipetrol konstatoval, že v tuto chvíli plní své závazky vůči obchodním partnerům," uvedl Švagr.

Ropa nemusí být čistá

Po obnovení dodávek ropy může ale podle něj hrozit situace, kdy rafinerie v Litvínově bude muset zpočátku řešit to, že ropa nebude úplně čistá a nelze vyloučit, že v ní bude malé zbytkové množství kontaminace. Specialisté Unipetrolu už hledají řešení. „V žádném případě to nebude mít vliv na kvalitu finálních produktů,“ podotkl Švagr.

Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie také rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Roční kapacita obou českých rafinerií je dohromady zhruba devět milionů tun ropy, z čehož na litvínovskou rafinerii připadá téměř šest milionů tun.

Kralupská rafinerie naopak zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně.

Objem ropy dodané do Česka zveřejňoval státní správce ropovodů Mero do doby, než se Unipetrol stal v roce 2015 jediným vlastníkem někdejší České rafinérské. V roce 2014 bylo do ČR dodáno 7,48 milionu tun ropy, z toho ropovodem Družba 3,85 milionu tun.

Ruské úřady v souvislosti s kontaminací zadrželi čtyři lidi. Podle ruského ministra energetiky Alexandra Novaka vyšetřování odhalilo skupinu podniků, která za kontaminací ropovodu stojí.