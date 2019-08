Ropa stojí nejméně za poslední půlrok, může za to i obchodní válka mezi Čínou a USA

Ropa na trzích výrazně zlevňuje. Za poslední týden se její cena propadla zhruba o devět dolarů za barel. Ještě na konci července se obchodovala zhruba za 65 dolarů za barel, během jediného týdne ale zlevnila na 56 dolarů. Cena ropy Brent se tak propadla na nejnižší úroveň za posledního půl roku. Důvodem je pokračující obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy. Praha 18:04 9. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eskalace v americko-čínské obchodní válce oslabuje spotřebu ropy, její cena proto neroste. (Ilustrační foto) | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Cenu ropy srazila slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten minulý týden oznámil, že zavede další cla na čínské zboží v objemu 300 miliard dolarů.

Kvůli obavám ze zostření obchodní války a z možných dopadů na poptávku po ropě se její ceny propadly. Čína i Spojené státy jsou totiž nejenom největší ekonomiky, ale zároveň i největší spotřebitelé ropy na světě.

„Další eskalace v americko-čínské obchodní válce významně oslabuje spotřebu ropy, což jednoznačně nepovzbudí ceny ropy, a výrazně tak omezí prostor pro jejich případný růst někam k 70 dolarům, kde se ceny ropy pohybovaly ještě před dvěma měsíci,“ popisuje pro Radiožurnál analytik ČSOB Dominik Rusinko.

Celosvětový růst spotřeby ropy je navíc podle Mezinárodní energetické agentury letos nejpomalejší od roku 2008.

Reakce velkých těžařů

Saúdská Arábie, která patří k největším světovým těžařům, už vyzvala ostatní vývozce ropy k jednání. Cílem je podpořit růst cen. Stejně tak se kartel OPEC a další významné těžařské země - jako je třeba Rusko - domluvily, že budou dál omezovat těžbu. A to až do roku 2020.

Samotný OPEC se zavázal snížit těžbu o víc než 800 tisíc barelů denně a jeho spojenci včetně Ruska o dalších 383 tisíc barelů denně.

Jenže třeba analytici Bank of America odhadují, že Čína by - jako odplatu - mohla začít nakupovat íránskou ropu, na kterou Spojené státy uvalily sankce, což by mohlo ještě s cenou zahýbat.

„Čína by mohla přistoupit k tomu, že nebude respektovat sankce, které Amerika uvalila na Írán, a bude od Íránu odebírat ropu. To by znamenalo, že vrátí na trh poměrně velký odběr ropy, což by mohlo způsobit další výraznější pokles,“ dodává analytik společnosti Cyrrus Petr Pelc.

Pokud by se tato rizika nenaplnila, cena ropy by se v příštím roce měla ustálit na ceně kolem 60 dolarů za barel. Odhaduje to alespoň tým analytiků Bank of America.

Ceny v Česku

České čerpací stanice reagují na snižující se ceny ropy zpravidla s několikatýdenním zpožděním. Díky levnější ropě řidiči pravděpodobně ušetří desítky haléřů na litr, odhaduje Petr Pelc ze společnosti Cyrrus.

„V posledních týdnech byly předpoklady, že se ropa bude stabilizovat s nějakým mírným nárůstem, takže řidiči se obávali růstu ceny pohonných hmot. V této chvíli spíše čekáme nějaký drobnější pokles v řádu haléřů až desetihaléřů,“ doplňuje Pelc.

Pohonné hmoty pozvolna zlevňují už od konce května. Průměrná cena benzinu Natural 95 klesla od minulého týdne zhruba na 32 korun a 80 haléřů za litr, nafta se dostala pod 32 korun za litr.

Nejdráž natankují řidiči v Praze, nejlevněji na jihu Čech. Rozdíl na litru je průměrně jedna koruna.

Pokud bychom ale srovnali ty nejlevnější pumpy s těmi nejdražšími, které jsou zpravidla u dálnic, dosahuje rozdíl až šesti korun na litr. A to třeba u plné nádrže Škody Octavia představuje 300 korun.