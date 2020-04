Cena pohonných hmot bude dál klesat, propad ropy se může během května opakovat, míní ekonom Kovanda

Ceny ropy se po úterý uklidní, během května se ale mohou znovu propadnout do hlubokého záporu. Situaci v rozhovoru pro Radiožurnál popsal ekonom Lukáš Kovanda. Podle něj také budou pohonné hmoty v Česku dále klesat. Americký trh s ropou v pondělí neunesl propad poptávky a zhroutil se. Cena za barel se tak poprvé v historii dostala do záporu, spadla na hodnotu okolo minus 37 dolaru za barel. Praha 8:36 21. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Carsten ten Brink/Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic | Zdroj: Flickr

Proč jsou prodávající ochotní platit za to, že někomu ropu dají?

Ropy je přebytek, není ji kde skladovat. Potřebují vyskladnit své zásoby, musí uvolnit místo. Týká se to jediného takzvaného kontraktu, a to kontraktu na dodání ropy v měsíci květnu.

Tento kontrakt dnes vyprchává. A obchodníci, kteří obchodují jenom papírově, předávají si termínové kontrakty, tak nechtějí, aby jim zůstala v ruce povinnost ropu odebrat. Proto byli včera ochotni jít s cenou velmi dolů, až do záporu, aby ropu vůbec udali.

Můžeme se díky tomu těšit na snížení cen pohonných hmot u našich čerpacích stanic?

Myslím, že je to jeden z příznaků toho, že pohonné hmoty budou dále klesat - v průměru k ceně kolem 25 korun za litr, jak v případě benzinu, tak nafty. Ohledně toho, že by ceny mohly jít ještě níže, někam pod 20 korun, tak to si myslím, že ne, i když ta záporná cena ropy by k takové domněnce sváděla. Do ceny pohonných hmot je ale započítána také spotřební daň DPH, takže i když by cena ropy byla dlouhodobě nulová na všech kontraktech, tak stejně budeme platit za benzin či naftu něco kolem 16 korun.

Jen doplním, že evropská ropa Brent stojí zatím asi 25 dolarů za barel, země OPEC prodávají za 18, Rusové asi za 20. Jak dlouho může tahle situace ohledně amerického trhu s ropou a záporné hodnoty tamní ropy trvat?

Po dnešku se již uklidní, protože ropa s květnovým dodáním se již přestane obchodovat. Nejbližším kontraktem, který se začne po dnešku obchodovat, bude ropa s červnovým dodáním, ale tam se ta situace může dost dobře opakovat.

Může nastat během měsíce května situace, která nastala včera, tedy že se cena ropy propadne do hlubokého záporu. A tentokrát by to nebyla ropa s květnovým, nýbrž s červnovým datem dodání. A dokonce ten propad do záporu může být ještě hlubší než ten včerejší propad k takřka minus 40 dolarům.

