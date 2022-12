Za dva roky vypustit? Družba může fungovat i bez dodávek z Ruska, věří správce ropovodu

Provozovatel české části Družby se na ukončení dodávek z ruských nalezišť připravuje už roky. Šedesát let starý ropovod, který končí v severočeském Litvínově, dostal na dva roky výjimku z embarga na dovoz ruské ropy do Evropské unie. Podle ředitele státní společnosti MERO Jaroslava Pantůčka by se v budoucnu mohl „přepojit“ na terminály u Černého nebo Jaderského moře. Peníze a vliv Praha 19:06 6. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ropovod Družba | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Kdo kromě Česka na ruské ropě tolik závisí a jak je ve světě vůbec důležitá?

Na ruské ropě závisí celá střední a východní Evropa. Jsme historicky napojeni na ruské naleziště ropy ropovodem Družba. Ruská ropa činí cca deset procent celosvětové spotřeby, takže její objem je pro zásobování trhu významný.

Deset procent v celém světě. V Česku ale tvoří třeba polovinu spotřeby. Jak je na tom západní Evropa, která ji právě přestane dovážet?

Dopady jsou skutečně cítit už teď, Rusové snížili vlivem sankcí denní produkci ropy o zhruba dvacet procent. Běžně těží kolem deseti milionů barelů denně, dnes podle energetické mezinárodní agentury je to osm milionů a těžba může zřejmě ještě dál klesat.

Trh je na druhou stranu tak napjatý, že jakýkoliv výkyv v nabídce a poptávce se bude rychle řešit. A myslím, že co Evropa neodebere, bude směřovat zřejmě ze strany Ruska do Asie. Čína už výrazně zvýšila objem přepravované ropy, to samé dělá Indie. V rámci globálního ropného světa asi tedy dojde k určitému přerozdělení teritorií. Co vypadne v Evropě, bude nahrazeno Asií.

A v Česku to tedy vypadávalo. Letošní rok Rusové přerušovali dodávky, pokaždé kvůli nějakým technickým důvodům. To jsme zažili i v historii. Klesl podíl ruské ropy dovážené do Česka už v letošním roce?

Podíl je v posledních letech plus minus stejný a ropovod Družba se blíží k padesáti procentům zásobování českých rafinerií. Je to dáno tím, že v Česku jsou dnes v běhu dvě rafinerie. Jedna je v Litvínově, ta je plně závislá na ruských dodávkách ropy.

Menší rafinérie je v Kralupech nad Vltavou, ta už je naopak na dodávkách ruské ropy absolutně nezávislá. Dokonce ji nemůže z technologických důvodů zpracovávat, takže je již řadu let zásobována ropovodem IKL a neruskými typy rop. Co nás čeká teď, je, že majitelé rafinérií musí najít správný mix rop, které by nahradily ruskou ropu v Litvínově. Na tom nyní intenzivně pracují.

Neruskou ropu budou rafinerie dovážet ropovodem IKL, který spravuje společnost Mero. Ten v Německu navazuje na ropovod TAL – Transalpínský ropovod. Jeho akcionáři odsouhlasili, že se zvýší kapacita pro Českou republiku, aby se do něj vešlo více neruské ropy.

Až dvě a půl miliardy

Česko na to má maximálně dva roky, protože poté by se mělo embargo na dovoz ruské ropy vztahovat i na něj. Je reálné, že se TAL stihne rozšířit během dvou let tak, aby Česko pokrylo veškerý výpadek ruské ropy?

Musím říct, že poté, co 30. 11. proběhlo právě toto vrcholové zasedání, jsem již optimista. My jsme jedním z devíti akcionářů ropovodu TAL a podařilo se nám prosadit schválení tohoto záměru. V současné době budeme připravovat smlouvu, na základě které se naše společnost zaváže investovat poměrně masivní finanční prostředky do této intenzifikace.

O jakých penězích se bavíme?

Jenom v ropovodu TAL se bavíme cca o miliardě korun. Ale odchod od ruské ropy znamená i posílit navazující ropovod IKL, kde budeme muset posílit čerpací stanice, možná vybudovat nějakou skladovací nádrž.

V neposlední řadě samozřejmě i odchod od Družby znamená řešit ropovod Družba. Ten je dnes zaplněný ropou a v případě, že se zastaví, tak tam ropa nemůže zůstat navěky. Bude se muset vyčistit a hledat, co s ním dál.

K tomu se určitě ještě dostaneme. Když zůstanu u TAL, říkal jste, že dostane miliardu a další náklady půjdou na IKL. Dohromady jsme v celkové investici na jaké částce?

Nejnáročnější investiční scénář počítá asi s dvěma a půl miliardami. My se pracovně pohybujeme mezi jednou a půl až dvěma a půl miliardami. I tato čísla schválila vláda minulý týden ve svém usnesení.

Kdo to bude platit?

Platit to budeme my a je to cena za posílení energetické bezpečnosti, za to, že budeme dále moci fungovat na tomto trhu a že naši občané budou mít zajištěnou ropu, hlavně tedy benzin, naftu a ropné produkty. Veškeré výrobky z ropy tady budou fungovat další desetiletí.

Úzké hrdlo

Ještě by mě zajímala jedna věc, pokud jde o TAL. Ropovod ústí v přístavu v italském Terstu, kam připlouvají tankery s ropou. Jedna věc je rozšířit kapacitu ropovodu, ale druhá věc je rozšířit přístaviště. Vejdou se tam všechny tankery tak, aby vlastně uspokojily i zdvojnásobení spotřeby České republiky?

Trefila jste hřebíček na hlavičku. Jak jsem řekl, šlo o velmi obtížná jednání a toto téma bylo jedním z těch nejžhavějších, které jsme se zbývajícími investory museli vyřešit, protože všem se v přístavu zhorší komfort. V současné době počítáme zhruba 500 tankerů ročně, nově by jich mělo být minimálně 570. Ročně se bude muset na čtyři kotviště vejít o nějakých 70 až 80 tankerů více.

Znamená to samozřejmě daleko větší náklady na logistiku i větší zásahy do ekonomiky, protože jakékoliv zpoždění tankerů znamená, že platíte zdržné, které je řádově v tisících dolarů. Každá společnost bude zřejmě nějakým způsobem postihnuta.

My jsme ale vysvětlili, že v případě, že nebude intenzifikovaná ta trubka, tak stejně tyto požadavky vzneseme a budeme nuceni tam dalších 70 tankerů dostat, protože nám nic jiného nezbývá. Úzkým hrdlem by potom byl už nejenom přístav, ale i samotné potrubí.

Takže jste zastrašili akcionáře, což jsou německé, italské a rakouské firmy?

Také americké firmy. Je to osm rafinerií ve třech zemích Evropy, které jsou na tento ropovod napojeny. Ta jednání trvala velmi intenzivně půl roku a nakonec plusy převládly nad minusy.

Už jsme se bavili o tom, že letos Rusko zastavovalo dodávky Družbou. Neuvažujete o tom, že byste nějak třeba posílili zásoby ropy? Česko jich má na 90 dní. My sice máme výjimku z embarga na dovoz ruské ropy, ale riziko, že Rusové Družbu stejně zastaví kvůli evropským sankcím, je asi vysoké.

Touto otázkou se zabýváme možná posledních 15 let. Nejenže je dnes problém s Družbou, ale ropná ložiska, která jsou v evropské části Ruska, jsou už za zenitem svých produkčních schopností. To znamená, že ruská ropa v Družbě jednou dojde, což bylo zřejmé. Proto i Rusové před lety velmi intenzifikovali svoje aktivity na export ropy po moři.

Jestliže byla Družba hlavním exportním systémem pro Rusko, tak dnes už to není. To si myslím, že je velmi důležité vnímat. Ruská ropa i třeba do České republiky před konfliktem plula a dostávala se k nám ropovody Ingolstadt i TAL. Spousta společností na TALu ruskou ropu doposud odebírala.

Mimo jiné jedním z akcionářů je i společnost Rosněfť, která má zajímavý podíl a vlastní rafinerie, které zásobují ropovod TAL. Ruská ropa tam tedy není nic neobvyklého, ale bude muset skončit.

Rosněfť souhlasil s tím, aby se TAL rozšířil pro Českou republiku?

Rosněft má dnes problémy, především v Německu, kde je na něj uvalena nucená správa. Zástupci společnosti rozšíření akceptovali, protože je i v jejich zájmu, aby ropovod TAL fungoval. Oni věří tomu, že se ruská ropa do Evropy bude dostávat i pod jinou značkou a jinou vlajkou tankerů.

A když se vrátíme k českým zásobám, je reálné, že se navýší, nebo ne?

Je to cíl. Státní hmotné rezervy vypsaly tendr na nákup ropy.

Ale neúspěšně. Nikdo se nepřihlásil.

Je to už čtvrtý pokus, Státní hmotné rezervy vypíší páté kolo. Věřím tomu, že snad už se nakoupit podaří. V zásobách máme především ruskou ropu. Tendr, který je vypsán, je otevřený na jakýkoliv druh ropy, ale vzhledem k nízké ceně ruské ropy a k tomu, že je tendr vypsán na finanční objem a nikoliv na typ ropy, je pravděpodobné, že rezervy dokoupí právě ruskou ropu.

Co bude s Družbou?

Už jste otevřel, že ropovod Družba bude po ukončení provozu potřeba vypustit. Jak takové vypouštění vypadá a co s ropovodem plánujete dál?

Vyčistit a vypustit ropovod Družba je asi poslední krok, který bychom chtěli dělat. Pořád přemýšlíme, jak ho udržel dál v činnosti. Jednou z variant je, že po ukončení konfliktu zůstane ukrajinský přístav Oděsa v ukrajinských rukou.

Tento přístav je současně začátkem ropovodu, který se na ukrajinském území napojuje na ropovod Družba. Když by tak skončila přeprava ruských rop, tak by přes ukrajinský přístav v Oděse bylo stále možné dopravovat jakékoliv kaspické, ázerbájdžánské, kazašské ropy.

Čili opět by do Oděsy připluly tankery.

Tak, Oděsou by se napojily na Družbu a ta by následně zásobovala Slovensko, Maďarsko a Česko. Samozřejmě nevíme, jak válka dopadne, jak dlouho bude trvat, jestli bude moře zaminované, ani jestli tam budou moci jezdit tankery.

Tento ropovod byl ale postaven před 20 lety právě za tím účelem, aby mohl nějakým způsobem diverzifikovat dodávky z Družby i o jiné typy ropy, než jen klasickou ruskou. Takový je tedy jeden ze scénářů.

A pokud by to nevyšlo, co se s takovou prázdnou rourou dá dělat?

Tomu, aby byla roura prázdná, se bráníme. Druhou z variant je ropovod Adria. Ten vede z chorvatského Krku a díky přístavu umožňuje přijetí ropy z celého světa přes Chorvatsko a Maďarsko. Končí ve slovenské části ropovodu Družba, kde by opět byla možnost zásobovat přes Družbu tuzemské rafinerie.

Pravdou je, že kapacita ropovodu Adria dnes není dostatečně velká, aby mohla zásobit Českou republiku ve větším rozsahu. Na druhou stranu chtějí české rafinerie tuto cestu vyzkoušet také a plánují, že by mohl příští rok přijet do Chorvatska první tanker a zkusit ji. Pořád tedy věříme, že nějaký scénář bude možné využít.

Ten krajní opravdu je, že bychom museli ropu vytlačit z ropovodu ven. Je jí tam poměrně velký objem, protože ta trubka je dlouhá 350 kilometrů a průměr má 50 cm. Ropa by se prodala s tím, že by byla zřejmě zadusíkována a trubka by zůstala v zemi. Je to pořád výrazně levnější než ji vykopávat ven.

Už by potom tedy byla bez ropy, a i kdyby do budoucna k čemukoliv došlo, nebude hrozit žádný dopad na životní prostředí.

Nehrozí, že té kapacity nakonec bude mít Česko moc? Rozšíříme TAL, mohli bychom napojením v Oděse nebo Chorvatsku využít Družbu… Ropa má ale skončit. V roce 2035 se mají přestat vyrábět spalovací motory a celá Evropa chce snižovat emise.

Je to pravda, ale tak napůl. Lze očekávat citelný pokles pohonných hmot, ale ropa nejsou jenom pohonné hmoty. Bez ní nepostavíte ani metr silnice, protože ropa je součástí asfaltu. Veškeré stavebnictví a silniční doprava využívá asfalt z ropy.

Ano, ale drtivá většina ropy se dnes v České republice spotřebovává ve formě paliv.

Rafinerie Litvínov je hlavně zaměřená na petrochemii a produkci, na kterou navazuje chemický plastikářský průmysl. Na ropě stojí převážně například také umělá hnojiva. I všechno tady ve studiu, co je z plastu, v sobě má nějaké deriváty ropy. A to nebude úplně lehké nahradit.